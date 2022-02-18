Зендея показала, як носити жовтий колір, у кампейні Valentino

Зірка серіалу "Ейфорія" стала обличчям цього модного бренду два роки тому

Актриса Зендея, яка зараз, мабуть, є найпопулярнішою селебріті у світі, знялася в рекламній кампанії будинку моди Valentino. Зірка фільму "Дюна" та серіалу "Ейфорія" з'явилася на фото та у відеоролику в яскравих образах. Про це пише Vogue.

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Обличчям Valentino Зендея стала ще в грудні 2020 року й тепер з'явилася в новій приголомшливій рекламній кампанії весна-літо 2022. Нова колекція отримала назву Rendez-Vous ("Рандеву"), і для неї дівчина приміряла кілька яскравих нарядів – жовтий комплект, ефектний зелений брючний костюм і атласну блузу блакитного кольору з пурпурною накидкою.

Фото: Valentino

Фото: Valentino

[ + – ] Зендея із сумочкою One Stud Фото: Valentino

Образ Зендея доповнила високими сандалями в грецькому стилі та сумочкою, яка вже стала трендом сезону.

Нова сумка носить назву One Stud і, як сказано на сайті, "втілює в собі поєднання творчої спадщини та сучасного колориту". Її відрізняє лаконічний силует і металевий декор.

Фото: Valentino Фото: Valentino

Зйомка рекламного ролика, у якому показано метафоричну подорож, пройшла на студії Warner Bros. у Лос-Анджелесі. Авторами ролика стали Марсель Рев і Скотт Сакамото. У відео актриса гуляє містом під відому композицію британського гурту The XX Crystalized.

[ + – ] Реламний ролик Valentino

Раніше креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі розповідав, чому він так люблять працювати із Зендеєю.

"Я вибрав її за все те, що вона представляє. У цьому сила моди, і в цьому сила людей. Я думаю, що дуже важливо передати важливі послання через особистість людини, і Зендея чудово уявляє цінності, які я хочу, щоб відстоював Valentino, такі як рівність та інклюзивність", — розповів П'єрпаоло.