Зендея показала, як носити жовтий колір, у кампейні Valentino
Зірка серіалу "Ейфорія" стала обличчям цього модного бренду два роки тому
Актриса Зендея, яка зараз, мабуть, є найпопулярнішою селебріті у світі, знялася в рекламній кампанії будинку моди Valentino. Зірка фільму "Дюна" та серіалу "Ейфорія" з'явилася на фото та у відеоролику в яскравих образах. Про це пише Vogue.
Обличчям Valentino Зендея стала ще в грудні 2020 року й тепер з'явилася в новій приголомшливій рекламній кампанії весна-літо 2022. Нова колекція отримала назву Rendez-Vous ("Рандеву"), і для неї дівчина приміряла кілька яскравих нарядів – жовтий комплект, ефектний зелений брючний костюм і атласну блузу блакитного кольору з пурпурною накидкою.
Образ Зендея доповнила високими сандалями в грецькому стилі та сумочкою, яка вже стала трендом сезону.
Нова сумка носить назву One Stud і, як сказано на сайті, "втілює в собі поєднання творчої спадщини та сучасного колориту". Її відрізняє лаконічний силует і металевий декор.
Зйомка рекламного ролика, у якому показано метафоричну подорож, пройшла на студії Warner Bros. у Лос-Анджелесі. Авторами ролика стали Марсель Рев і Скотт Сакамото. У відео актриса гуляє містом під відому композицію британського гурту The XX Crystalized.
Раніше креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі розповідав, чому він так люблять працювати із Зендеєю.
"Я вибрав її за все те, що вона представляє. У цьому сила моди, і в цьому сила людей. Я думаю, що дуже важливо передати важливі послання через особистість людини, і Зендея чудово уявляє цінності, які я хочу, щоб відстоював Valentino, такі як рівність та інклюзивність", — розповів П'єрпаоло.