Зендая показала роскошный образ для красных дорожек (фото)

Знаменитость вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира.

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25-летняя американская актриса Зендая Коулман посетила ежегодный торжественный вечер журнала Time в Линкольн-центре. Об этом пишет Independent.

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Мероприятие было посвящено 100 самым влиятельным людям мира, в которые в этом году вошла юная знаменитость.

Зендая появилась на торжественном вечере в наряде американского художника по костюмам Боба Маки из кутюрной коллекции 1998 года. Звезда сериала "Эйфория" вышла в свет в бирюзовом платье с бархатными и шелковыми вставками и глубоким декольте. В качестве аксессуаров к вечернему луку она добавила бриллиантовые серьги и колье. Волосы актрисы были распущены.

[ + – ] Новый роскошный образ Зендаи

Боб Маки – известный американский дизайнер и модельер. Именно он является автором культового платья Мэрилин Монро, в котором певица поздравила с днем рождения президента США Кеннеди. А в 2022 году образ нашел новое прочтение. Его примерила на красной дорожке ежегодного бала Института костюма Met Gala теледива Ким Кардашьян.

Напомним, Зендая снялась в ток-шоу с актером Эндрю Гарфилдом и обсудила с ним своего бойфренда Тома Холланда, с которым актриса официально встречается с ноября 2021.

Также Фокус писал о секрете макияжа 25-летней Зендаи, с которым она появляется на официальных мероприятиях.