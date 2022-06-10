Зендея продемонструвала розкішний образ для червоних доріжок (фото)

Знаменитість увійшла у топ-100 найвпливовіших людей світу.

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25-річна акторка Зендея Коулман відвідала щорічний урочистий вечір журналу Time у Лінкольн-центрі. Про це пише Іndependent.

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Захід був присвячений 100 найвпливовішим людям світу, до яких цьогоріч увійшла юна знаменитість.

Зендея з'явилася на урочистому вечорі у вбранні американського художника з костюмів Боба Макі з кутюрної колекції 1998 року. Зірка серіалу "Ейфорія" вийшла у світ у бірюзовій сукні з оксамитовими та шовковими вставками та глибоким декольте. Як аксесуари до вечірнього луку вона додала діамантові сережки та кольє. Волосся акторки було розпущене.

[ + – ] Новий розкішний образ Зендеї

Боб Макі — відомий дизайнер та модельєр. Саме він є автором культової сукні Мерилін Монро, у якій співачка привітала з днем народження президента США Кеннеді. А у 2022 образ знайшов нове прочитання. Його приміряла на червоній доріжці щорічного балу Інституту костюма Met Gala теледіва Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, Зендея знялася в ток-шоу з актором Ендрю Гарфілдом та обговорила з ним свого бойфренда Тома Голланда, з яким акторка офіційно зустрічається з листопада 2021.

Також Фокус писав про секрет макіяжу 25-річної Зендеї, з яким вона з'являється на офіційних заходах.