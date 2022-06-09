Зендея та Ендрю Гарфілд знялися у фотосесії та обговорили Тома Голланда

Актори познайомилися під час зйомок чергового фільму "Людина-павук".

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25-річна американська акторка Зендея та 38-річний актор Ендрю Гарфілд знялися для обкладинки Variety та поспілкувалися в ток-шоу видання.

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У програмі Variety Actors on Actors Гарфілд запитав Зендею, як вона себе почувала під час епізоду другого сезону "Ейфорії", де мати наркоманки Ру (персонажа Зендеї), виявила в неї заборонені речовини.

[ + – ] Зендея та Ендрю Гарфілд поспілкувалися у ток-шоу

"Це було важко", — розповідає дівчина Тома Голланда. — Коли цей епізод вийшов в ефір, я отримала багато повідомлень від людей, це було приємно, вони повірили мені".

Згодом зірки фільму "Людина павук: додому шляху немає" заговорили про зйомки картини. Зендея зізналася, що її бойфренд, Том Голланд дуже переживав через присутність Ендрю Гарфілда та Тобі Магуайра, які зіграли двох інших Спайдерменів.

Проте Ендрю зазначив, що Тому не варто було перейматися, адже головна Людина-павук, звісно, ж він.

[ + – ] Зендея та Ендрю Гарфілд на обкладинці глянцю

"Це було справді кумедно, коли я думаю про зйомки, то відразу згадую, як нервувався Том через те, що ви, хлопці, прийшли. Він такий: "Я не хочу нікому наступати на п'яти", — розповіла акторка.

На обкладинці Variety американська акторка позує в елегантному бежевому штанному костюмі з білою футболкою. Тим часом 38-річний Гарфілд приміряв вільні джинси, білу сорочку та піджак.

Нагадаємо, 25-річна Зендея та Том Голланд познайомилися на зйомках першого фільму "Людина-павук" з бойфрендом акторки в головній ролі. Це сталося ще у 2017 році, в листопаді 2021 зіркова пара підтвердила свої романтичні стосунки через роки чуток та підозр, адже закоханих неодноразово ловили за поцілунками та обіймами. Напередодні Зендея зворушливо привітала з днем народження свого коханого.

Також Фокус писав про те, що 25-річна Зендея стала однією з найвпливовіших людей світу.