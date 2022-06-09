Зендая и Эндрю Гарфилд снялись в фотосессии и обсудили Тома Холланда

Актеры познакомились во время съемок очередного фильма "Человек-паук".

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25-летняя американская актриса Зендая и 38-летний актер Эндрю Гарфилд снялись для обложки Variety и пообщались в ток-шоу издания.

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В программе Variety Actors on Actors Гарфилд спросил Зендаю, как она себя чувствовала во время эпизода второго сезона "Эйфории", где мать наркоманки Ру (персонажа Зендаи) обнаружила у нее запрещенные вещества.

[ + – ] Зендая и Эндрю Гарфилд пообщались в ток-шоу

"Это было тяжело, — рассказывает девушка Тома Холланда. — Когда этот эпизод вышел в эфир, я получила много уведомлений от людей, это было приятно, они поверили мне".

Впоследствии звезды фильма "Человек паук: нет пути домой" заговорили о съемках картины. Зендая призналась, что ее бойфренд, Том Холланд очень переживал из-за присутствия Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, сыгравших двух остальных Спайдерменов.

Однако Эндрю отметил, что Тому не стоило беспокоиться, ведь главный Человек-паук, конечно же, он.

[ + – ] Зендая и Эндрю Гарфилд на обложке глянца

"Это было действительно смешно, когда я думаю о съемках, то сразу вспоминаю, как нервничал Том из-за того, что вы, ребята, пришли. Он такой: "Я не хочу никому наступать на пятки", — рассказала актриса.

На обложке Variety американская актриса позирует в элегантном бежевом брючном костюме с белой футболкой. Тем временем 38-летний Гарфилд примерил свободные джинсы, белую рубашку и пиджак.

Напомним, 25-летняя Зендая и Том Холланд познакомились на съемках первого фильма "Человек-паук" с бойфрендом актрисы в главной роли. Это произошло еще в 2017 году, а в ноябре 2021 звездная пара подтвердила свои романтические отношения спустя годы слухов и подозрений, ведь влюбленных неоднократно ловили за поцелуями и объятиями. Накануне Зендая трогательно поздравила с днем рождения своего возлюбленного.

Также Фокус писал о том, что 25-летняя Зендая стала одной из самых влиятельных людей мира.