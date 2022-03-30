Зендея розкрила секрет найкрасивішого макіяжу

З цим мейкапом акторка справила неймовірний ефект на вечірці "Оскару".

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25-річна американська акторка та зірка серіалу "Ейфорія" Зендея зізналася, як у неї вдалося створити найефектніший макіяж кінопремії "Оскар-2022". Про це дівчина розповіла на своїй Instagram-сторінці.

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На захід дівчина актора Тома Голланда прийшла в елегантному образі, який складався з довгої спідниці в паєтках та атласної мінісорочки, що цитує знаменитий вихід Шерон Стоун. Волосся Зендея зібрала в охайний пучок.

[ + – ] Зендея на офіційній частині вручення кінопремії "Оскар-2022"

Якщо за поєднання стильного одягу відповіла стилістка зірки, то макіяж Зендея, як виявилося, зробила сама.

"Час від часу я сама створюю свій біт", — написала знаменитість у своїх соцмережах, додавши на одній зі сторіз, що вона "сама собі підсвітила очі". Схоже, зйомки в нашумілій "Ейфорії, героїні якої відомі яскравими макіяжами, не пройшли даремно.

[ + – ] Зендея зізналася, що сама зробила макіяж на "Оскар-2022". Фото: zendaya

Другий образ для заходів "Оскару-2022, а точніше його афтепаті "Vanity Fair", складався з чорного штанного костюму та не менш ефектного макіяжу з акцентом на "підсвічені" очі.

Нагадаємо, акторська пара, яка знайшла одне одного на знімальному майданчику "Людини-павука", Зендея та Том Голланд офіційно оголосили про свої стосунки в листопаді 2021 року. А нещодавно закохані з'явилися на публіці у футболках з іменами одне одного.

Фокус писав про найвдаліші образи церемонії нагородження кінопремією "Оскар-2022". Також ми розбирали образи зірок, які невдало підібрали наряди для такого медійного виходу у світ.