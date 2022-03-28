Дивні декольте та недоречні вирізи. Найгірші вбрання церемонії "Оскар 2022"

Цього року церемонія нагородження премією "Оскар" відбулася за всіма правилами, але склалося враження, що не всі зірки пам'ятають, як одягатися на червону доріжку

Минулого року через коронавірус церемонія "Оскар" відбулася на вокзалі, в урізаному вигляді, і не всі селебріті обрали ефектне вбрання. Не дивно, що її рейтинги були сумно низькими.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

2022 року організатори вирішили викласти на стіл усі карти: вони повернули церемонію на її законне місце — у театр "Долбі" в Голлівуді. На сцені знову з'явилися ведучі, які окремо відзначили, що церемонія "Оскар" знову має стати розкішною та гламурною.

Уже стало зрозуміло, що церемонія була багатьох розчарувала. Так, фаворит критиків і глядачів, фільм Джейн Кемпіон "У руках пса" не став найкращим фільмом, як і актор Бенедикт Камбербетч не отримав заповітну статуетку, а картині "Дім Гуччі" не вдалося перемогти в єдиній номінації за "кращий грим". Натомість глядачі змогли насолодитися червоною доріжкою, як за старих добрих часів. Щоправда, вже зараз багато критиків називають церемонію дещо "пресною". До колишнього рівня розкоші вона поки що не піднялася.

Утім, багато зірок і зовсім розчарували, обравши більш ніж дивні вбрання для такої важливої події. Фокус зібрав топ-8 найгірших нарядів церемонії "Оскар — 2022".

Емі Шумер

Емі Шумер відома як стенд-ап комік і акторка. У 2022 році на неї була покладена важлива місія – її вибрали ведучою для церемонії, а компанію їй склали Реджина Голл і Ванда Сайкс. Це можна було б вважати тріумфом, але сукня Емі сильно підкачала.

[ + – ] Емі Шумер Фото: Getty Images

Сукню ведучої церемонії створили в модному домі Oscar de la Renta, проте надто глибокий виріз, безглуздий вишитий бант і нудний силует зробив вихід Емі не дуже вражаючим.

Джессі Баклі

Зірка серіалу "Чорнобиль" і фільму "Чужа дочка" обрала не найвдалішу сукню від Erdem.

[ + – ] Джессі Баклі Фото: Getty Images

Точніше, справа була не в сукні, але її блідий рожевий відтінок катастрофічно не пасував блідій шкірі Джессі та білому тлу для знімків на червоній доріжці. Не додала краси Джессі й відсутність прикрас.

Джада Пінкетт-Сміт

Зірка фільму "Матриця" та дружина Вілла Сміта має чудовий вигляд у свої 50 років, але громіздка сукня від Jean Paul Gautier Couture буквально "поховала" її під собою.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт і Вілл Сміт Фото: Getty Images

Величезний шлейф, безліч складочок і закритий ліф – це був явно не найкращий вибір. Не врятували становище й розкішні босоніжки від Jimmy Choo на приголомшливих підборах.

Голлі Бейлі та Гейлі Бейлі

Голлі Бейлі – зірка нового діснеївського фільму "Русалонька", а зі своєю сестрою Гейлі вони прославилися як співачки. Їх помітила Бейонсе, а далі кар'єра Голлі пішла вгору, нехай зі скандалами — не всім сподобалося, що вона стала новою Аріель.

[ + – ] Голлі Бейлі та Гейлі Бейлі Фото: Getty Images

Але поки що Голлі ніяк не продемонструє успіх на червоних доріжках. "Оскар 2022" став черговим провалом. Занадто відкрита та відверта сукня від Roberto Cavalli явно не вписувалася в дрес-код.

Трейсі Елліс Росс

Дочка Даяни Росс і зірка серіалів "CSI: Місце злочину" й "Темнішають" часто вдало вибирає вбрання, але тільки не цього разу.

[ + – ] Трейсі Елліс Росс Фото: Getty Images

Утім, Трейсі сама іронізувала над декольте, що сповзає. Сукня від Carolina Herrera виявилася занадто відкритою та підступною.

Тімоті Шаламе

Тімоті точно став зіркою фільму "Дюна", кумиром мільйонів і вразив глядачів на церемонії відкритим торсом.

[ + – ] Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Його вбрання від Louis Vuitton зробило його схожим на розпусного тореадора. Не найкраще місце, щоб оголювати торс.

Олівія Колман

Власниця "Оскара" Олівія Колман – прекрасна акторка, але не завжди її вбрання так само гарне, як її гра.

[ + – ] Олівія Колман Фото: Getty Images

На церемонії "Оскар 2022" вона обрала не найкращу сукню. Срібляста плісована сукня від Dior неабияк пом'ялася, поки Олівія дісталася червоної доріжки, і мала на диво неохайний вигляд.

Себастьян Ятра

Колумбійський виконавець виконував на церемонії пісню "Дві гусениці" із мультфільму Encanto. І його сценічне вбрання, прикрашене метеликами на честь Габріеля Гарсії Маркеса, було гарне. Але не його рожевий костюм від Moschino, у якому він вийшов на червону доріжку "Оскара" 2022 року.

[ + – ] Себастьян Ятра Фото: Getty Images

У ньому Себастьян нагадував школяра, який утік із випускного балу середини 1980-х років.