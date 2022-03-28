Странные декольте и неуместные вырезы. Худшие наряды церемонии "Оскар 2022"

В этом году церемония награждения премией "Оскар" прошла по всем правилам, но создалось впечатление, что не все звезды помнят, как нужно одеваться на красную дорожку

В прошлом году из-за коронавируса церемония "Оскар" прошла на вокзале, в урезанном виде и не все селебрити выбрали эффектные наряды. Немудрено, что ее рейтинги были печально низкими.

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В 2022 году организаторы решили выложить на стол все карты: они вернули церемонию на ее законное место — в театр "Долби" в Голливуде. На сцене снова появились ведущие, которые отдельно отметили, что церемония "Оскар" снова должна стать роскошной и гламурной.

Уже стало ясно, что церемония была многих разочаровала. Так, фаворит критиков и зрителей, фильм Джейн Кэмпион "Власть пса" не стал лучшим фильмом, как и актер Бенедикт Камбербэтч не получил заветную статуэтку, а картине "Дом Гуччи" не удалось победить в единственной номинации за "лучший грим". Зато зрители смогли насладиться красной дорожкой, как в старые добрые времена. Правда уже сейчас многие критики называют церемонию несколько "пресной". До прежнего уровня роскоши она пока не поднялась.

Впрочем, многие звезды и вовсе разочаровали, выбрав более, чем странные наряды для такого важного события. Фокус собрал топ-8 худших нарядов церемонии "Оскар — 2022".

Эми Шумер

Эми Шумер известна как стенд-ап комик и актриса. В 2022 году на нее была возложена важная миссия – ее выбрали в качестве ведущей на церемонию, а компанию ей составили Реджина Холл и Ванда Сайкс. Это можно было бы считать триумфом, но вот платье Эми сильно подкачало.

[ + – ] Эми Шумер Фото: Getty Images

Платье ведущей церемонии создали в модном доме Oscar de la Renta, однако слишком глубокий вырез, нелепый, вышитый бант и скучный силуэт сделал выход Эми не слишком впечатляющим.

Джесси Бакли

Звезда сериала "Чернобыль" и фильма "Чужая дочь" выбрала не самое удачное платье от Erdem.

[ + – ] Джесси Бакли Фото: Getty Images

Точнее, дело было не в платье, но его бледный розовый оттенок катастрофически не подходил к ее бледной коже и белому фону для снимков на красной дорожке. Не добавило красоты Джесси и отсутствие украшений.

Джада Пинкетт-Смит

Звезда фильма "Матрица" и супруга Уилла Смита потрясающе выглядит в свои 50 лет, но громоздкое платье от Jean Paul Gautier Couture буквально "похоронило" ее под собой.

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит Фото: Getty Images

Огромный шлейф, множество складочек и закрытый лиф – это был явно не лучший выбор. Не спасли положение и шикарные босоножки от Jimmy Choo на ошеломительных каблуках.

Холли Бэйли и Хейли Бэйли

Холли Бэйли – звезда нового диснеевского фильма "Русалочка", а так, со своей сестрой Хейли, прославились, как певицы. Их заметила Бейонсе, а дальше карьера Холли пошла в гору. Пусть и со скандалами. Не всем понравилось, что она стала новой Ариэль.

[ + – ] Холли Бейли и Хейли Бейли Фото: Getty Images

Но пока Холли никак не продемонстрирует успех на красных дорожках. "Оскар 2022" стал очередным провалом. Слишком открытое и откровенное платье от Roberto Cavalli явно не вписывалось в дресс-код.

Трейси Эллис Росс

Дочь Дайаны Росс и звезда сериалов "C.S.I.: Место преступления" и "Черноватый" часто удачно выбирает наряды, но только не в этот раз.

[ + – ] Трейси Эллис Росс Фото: Getty Images

Впрочем, Трейси сама иронизировала над сползающим декольте. Платье от Carolina Herrera оказалось слишком открытым и слишком коварным.

Тимоти Шаламе

Тимоти точно стал звездой фильма "Дюна", кумиром миллионов и поразил зрителей на церемонии открытым торсом.

[ + – ] Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

Его наряд от Louis Vuitton сделал его похожим на развратного тореадора. Не лучшее место, чтобы обнажать торс.

Оливия Колман

Обладательница "Оскара" Оливия Колман – прекрасная актриса, но не всегда ее наряды так же хороши, как ее игра.

[ + – ] Оливия Колман Фото: Getty Images

На церемонии "Оскар 2022" она выбрала не самое лучшее платье. Серебристое плиссированное платье от Dior изрядно помялось, пока Оливия добралась до красной дорожки, и выглядело на редкость неопрятно.

Себастьян Ятра

Колумбийский исполнитель исполнял на церемонии песню "Две гусеницы" из мультфильма Encanto. И его сценический наряд, украшенный бабочками в честь Габриэля Гарсии Маркеса, был хорош. Но не его розовый костюм от Moschino, в котором он вышел на красную дорожку "Оскара" 2022.

[ + – ] Себастьян Ятра Фото: Getty Images

В нем Себастьян напоминал сбежавшего с выпускного бала школьника середины 1980-х годов.