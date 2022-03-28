Странные декольте и неуместные вырезы. Худшие наряды церемонии "Оскар 2022"
В этом году церемония награждения премией "Оскар" прошла по всем правилам, но создалось впечатление, что не все звезды помнят, как нужно одеваться на красную дорожку
В прошлом году из-за коронавируса церемония "Оскар" прошла на вокзале, в урезанном виде и не все селебрити выбрали эффектные наряды. Немудрено, что ее рейтинги были печально низкими.
В 2022 году организаторы решили выложить на стол все карты: они вернули церемонию на ее законное место — в театр "Долби" в Голливуде. На сцене снова появились ведущие, которые отдельно отметили, что церемония "Оскар" снова должна стать роскошной и гламурной.
Уже стало ясно, что церемония была многих разочаровала. Так, фаворит критиков и зрителей, фильм Джейн Кэмпион "Власть пса" не стал лучшим фильмом, как и актер Бенедикт Камбербэтч не получил заветную статуэтку, а картине "Дом Гуччи" не удалось победить в единственной номинации за "лучший грим". Зато зрители смогли насладиться красной дорожкой, как в старые добрые времена. Правда уже сейчас многие критики называют церемонию несколько "пресной". До прежнего уровня роскоши она пока не поднялась.
Впрочем, многие звезды и вовсе разочаровали, выбрав более, чем странные наряды для такого важного события. Фокус собрал топ-8 худших нарядов церемонии "Оскар — 2022".
Эми Шумер
Эми Шумер известна как стенд-ап комик и актриса. В 2022 году на нее была возложена важная миссия – ее выбрали в качестве ведущей на церемонию, а компанию ей составили Реджина Холл и Ванда Сайкс. Это можно было бы считать триумфом, но вот платье Эми сильно подкачало.
Платье ведущей церемонии создали в модном доме Oscar de la Renta, однако слишком глубокий вырез, нелепый, вышитый бант и скучный силуэт сделал выход Эми не слишком впечатляющим.
Джесси Бакли
Звезда сериала "Чернобыль" и фильма "Чужая дочь" выбрала не самое удачное платье от Erdem.
Точнее, дело было не в платье, но его бледный розовый оттенок катастрофически не подходил к ее бледной коже и белому фону для снимков на красной дорожке. Не добавило красоты Джесси и отсутствие украшений.
Джада Пинкетт-Смит
Звезда фильма "Матрица" и супруга Уилла Смита потрясающе выглядит в свои 50 лет, но громоздкое платье от Jean Paul Gautier Couture буквально "похоронило" ее под собой.
Огромный шлейф, множество складочек и закрытый лиф – это был явно не лучший выбор. Не спасли положение и шикарные босоножки от Jimmy Choo на ошеломительных каблуках.
Холли Бэйли и Хейли Бэйли
Холли Бэйли – звезда нового диснеевского фильма "Русалочка", а так, со своей сестрой Хейли, прославились, как певицы. Их заметила Бейонсе, а дальше карьера Холли пошла в гору. Пусть и со скандалами. Не всем понравилось, что она стала новой Ариэль.
Но пока Холли никак не продемонстрирует успех на красных дорожках. "Оскар 2022" стал очередным провалом. Слишком открытое и откровенное платье от Roberto Cavalli явно не вписывалось в дресс-код.
Трейси Эллис Росс
Дочь Дайаны Росс и звезда сериалов "C.S.I.: Место преступления" и "Черноватый" часто удачно выбирает наряды, но только не в этот раз.
Впрочем, Трейси сама иронизировала над сползающим декольте. Платье от Carolina Herrera оказалось слишком открытым и слишком коварным.
Тимоти Шаламе
Тимоти точно стал звездой фильма "Дюна", кумиром миллионов и поразил зрителей на церемонии открытым торсом.
Его наряд от Louis Vuitton сделал его похожим на развратного тореадора. Не лучшее место, чтобы обнажать торс.
Оливия Колман
Обладательница "Оскара" Оливия Колман – прекрасная актриса, но не всегда ее наряды так же хороши, как ее игра.
На церемонии "Оскар 2022" она выбрала не самое лучшее платье. Серебристое плиссированное платье от Dior изрядно помялось, пока Оливия добралась до красной дорожки, и выглядело на редкость неопрятно.
Себастьян Ятра
Колумбийский исполнитель исполнял на церемонии песню "Две гусеницы" из мультфильма Encanto. И его сценический наряд, украшенный бабочками в честь Габриэля Гарсии Маркеса, был хорош. Но не его розовый костюм от Moschino, в котором он вышел на красную дорожку "Оскара" 2022.
В нем Себастьян напоминал сбежавшего с выпускного бала школьника середины 1980-х годов.