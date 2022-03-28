Золото та шлейфи. Найкрасивіші сукні червоної доріжки премії "Оскар 2022"

Нехай церемонія премії "Оскар" поки що обговорюється через рукоприкладство і не зовсім очікуваний вибір кіноакадеміків, але вбрання зірок теж повернулися в топ новин.

94-а церемонія вручення премії "Оскар" повернула у світські хроніки обговорення нарядів селебріті. За час пандемії блиск церемонії потьмянів, але тепер явно відроджується. І багато акторок явно доклали чимало зусиль, щоб блиснути на червоній доріжці.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Втім, це вдалося не всім. Проштрафилася навіть ведуча вечора Емі Шумер. Фокус уже зібрав найневдаліші вбрання 94-го "Оскару", тепер черга найбільш дивовижних.

Ума Турман та Зендея

Обидві акторки, не змовляючись, процитували один зі знаменитих виходів Шерон Стоун. Але та створила свій ансамбль з атласної спідниці та сорочки чоловіка сама, а її послідовницям довелося звернутися до модних дизайнерів.

Ума з'явилася в Bottega Veneta та прикрасах Cartier.

[ + – ] Ума Турман та Джон Траволта виконують свій танець з "Кримінального чтива" Фото: Getty Images

А Зендея обрала вбрання від Valentino Haute Couture з вкороченим топом.

[ + – ] Зендея та її вбрання від Valentino Haute Couture Фото: Getty Images

Міла Куніс

Міла стала однією з небагатьох, хто прямо зі сцени заговорив про війну в Україні, оскільки сама вона є уродженкою Чернівців.

[ + – ] Міла Куніс у Zuhair Murad Фото: Getty Images

А ще вона обрала розкішне вбрання з драпіруванням від Zuhair Murad.

Джессіка Честейн

Честейн отримала "Оскар" у номінації "найкраща жіноча роль" за фільм "Очі Теммі Фей" і цілком може претендувати на нагороду за своє розкішне вбрання омбре від Gucci.

[ + – ] Джессіка Честейн отримує свій перший "Оскар"

Під сукнею ховалися босоніжки на дуже високих підборах, щоб сукня з пишними оборками по подолу і розшита паєтками виглядала ще ефектніше.

Біллі Айліш

Біллі стала тріумфаторкою церемонії, як і її брат Фінеас, отримавши "Оскар" у номінації за найкращу оригінальну пісню в кіно. Брата та сестру відзначили за композицію No Time To Die з чергового фільму бондіани "Не час помирати".

[ + – ] Біллі Айліш з братом Фінеасом Фото: Getty Images

І співачка вирішила відмовитися від свого хуліганського стилю заради такої події, обравши чорну сукню з оборками від Gucci та доповнивши її каблучками від Fred Leighton.

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер нечасто радує шанувальників світськими виходами, а в повсякденному житті одягається максимально просто і непомітно.

[ + – ] Дженніфер Гарнер та її голлівудський шик Фото: Getty Images

Але її вихід у червоній сукні від Brandon Maxwell став справжньою подією.

Меггі Джилленгол

Меггі номінувалася на "Оскар" за адаптований сценарій до фільму "Втрачена дочка", але статуетка пішла фільму "CODA: Дитина глухих батьків".

[ + – ] Меггі Джилленгол у графічній сукні від Schiaparelli Фото: Getty Images

Зате вбрання Меггі стало, мабуть, найоригінальнішим на червоній доріжці. Геометрична сукня від Schiaparelli із золотими прикрасами точно привернула загальну увагу.

Ніколь Кідман

Ніколь уже давно заслужено вважається "королевою червоних доріжок" через свої шикарні та елегантні вбрання. Мало хто вміє носити їх так невимушено.

[ + – ] Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном Фото: Getty Images

І блідо-бузкова сукня від Armani Privé вже заслужила титул "найелегантнішої" на 94-й церемонії "Оскар"

Люпіта Ніонго

Зірка фільмів "12 років рабства" та "Чорна пантера" вже давно робить ставку на помітні та яскраві вбрання, які поєднує із зачісками в африканському стилі, пам'ятаючи про своє коріння – її батьки з Кенії.

[ + – ] Люпіта Ніонго в золотій сукні від Prada Фото: Getty Images

І золота сукня від Prada явно стала найбільш блискучою на червоній доріжці.