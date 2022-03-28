Золото и шлейфы. Самые красивые платья красной дорожки "Оскара 2022"
Пусть церемония "Оскара" пока обсуждается из-за рукоприкладства и не совсем ожидаемого выбора киноакадемиков, но наряды звезд тоже вернулись в топ новостей
94-я церемония вручения премии "Оскар" вернула в светские хроники обсуждения нарядов селебрити. За время пандемии блеск церемонии потускнел, но теперь явно возрождается. И многие актрисы явно приложили немало усилий, чтобы блеснуть на красной дорожке.
Впрочем, удалось это не всем. Проштрафилась даже ведущая вечера Эми Шумер. Фокус уже собрал самые неудачные наряды 94-го "Оскара", теперь очередь самых впечатляющих.
Ума Турман и Зендая
Обе актрисы, не сговариваясь, процитировали один из самых запоминающихся выходов Шарон Стоун. Но та создала свой ансамбль из атласной юбки и рубашки мужа сама, а ее последовательницам пришлось обратиться к модным дизайнерам.
Ума появилась в Bottega Veneta и украшениях Cartier.
А Зендая выбрала наряд от Valentino Haute Couture с укороченным топом.
Мила Кунис
Мила стала одной из немногих, кто прямо со сцены заговорил о продолжающейся войне в Украине. Что объяснимо для уроженки Черновцов.
А еще она выбрала роскошный наряд с драпировкой от Zuhair Murad.
Джессика Честейн
Честейн получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль" за фильм "Глаза Тэмми Фэй" и вполне может претендовать на награду за свой шикарный наряд омбре от Gucci.
Под платьем скрывались босоножки на очень высоких каблуках, чтобы платье с пышными оборками по подолу и расшитое пайетками смотрелось еще эффектней.
Билли Айлиш
Билли стала триумфатором церемонии, как и ее брат Финеас, получив "Оскар" в номинации на лучшую оригинальную песню в кино. Брата и сестру отметили за композицию No Time To Die из очередного фильма бондианы "Не время умирать".
И певица решила отказаться от своего хулиганского стиля ради такого события, выбрав черное платье с оборками от Gucci и дополнив его кольцами от Fred Leighton.
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер нечасто радует поклонников светскими выходами, а в повседневной жизни одевается максимально просто и неброско.
Но ее выход в алом платье от Brandon Maxwell стал настоящим событием.
Мэгги Джилленхолл
Мэгги номинировалась на "Оскар" за адаптированный сценарий к фильму "Потерянная дочь", но статуэтка ушла фильму "CODA: Ребенок глухих родителей".
Зато наряд Мэгги стал, пожалуй, самым оригинальным на красной дорожке. Геометрическое платье от Schiaparelli с золотыми украшениями точно привлекло всеобщее внимание.
Николь Кидман
Николь уже давно заслуженно считается "королевой красных дорожек" из-за своих шикарных и элегантных нарядов. Мало кто умеет носить их так непринужденно.
И бледно-сиреневое платье от Armani Privé уже заслужило титул "самого элегантного" на 94-й церемонии "Оскар"
Люпита Нионго
Звезда фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера" уже давно делает ставку на броские и яркие наряды, которые сочетает с прическами в африканском стиле, помня о своих корнях – ее родители из Кении.
И сияющее золотое платье от Prada явно стало самым сверкающим на красной дорожке.