Золото и шлейфы. Самые красивые платья красной дорожки "Оскара 2022"

Пусть церемония "Оскара" пока обсуждается из-за рукоприкладства и не совсем ожидаемого выбора киноакадемиков, но наряды звезд тоже вернулись в топ новостей

94-я церемония вручения премии "Оскар" вернула в светские хроники обсуждения нарядов селебрити. За время пандемии блеск церемонии потускнел, но теперь явно возрождается. И многие актрисы явно приложили немало усилий, чтобы блеснуть на красной дорожке.

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Впрочем, удалось это не всем. Проштрафилась даже ведущая вечера Эми Шумер. Фокус уже собрал самые неудачные наряды 94-го "Оскара", теперь очередь самых впечатляющих.

Ума Турман и Зендая

Обе актрисы, не сговариваясь, процитировали один из самых запоминающихся выходов Шарон Стоун. Но та создала свой ансамбль из атласной юбки и рубашки мужа сама, а ее последовательницам пришлось обратиться к модным дизайнерам.

Ума появилась в Bottega Veneta и украшениях Cartier.

[ + – ] Ума Турман и Джон Траволта исполняют свой танец из "Криминального чтива" Фото: Getty Images

А Зендая выбрала наряд от Valentino Haute Couture с укороченным топом.

[ + – ] Зендая и ее наряд от Valentino Haute Couture Фото: Getty Images

Мила Кунис

Мила стала одной из немногих, кто прямо со сцены заговорил о продолжающейся войне в Украине. Что объяснимо для уроженки Черновцов.

[ + – ] Мила Кунис в Zuhair Murad Фото: Getty Images

А еще она выбрала роскошный наряд с драпировкой от Zuhair Murad.

Джессика Честейн

Честейн получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль" за фильм "Глаза Тэмми Фэй" и вполне может претендовать на награду за свой шикарный наряд омбре от Gucci.

[ + – ] Джессика Честейн получает свой первый "Оскар"

Под платьем скрывались босоножки на очень высоких каблуках, чтобы платье с пышными оборками по подолу и расшитое пайетками смотрелось еще эффектней.

Билли Айлиш

Билли стала триумфатором церемонии, как и ее брат Финеас, получив "Оскар" в номинации на лучшую оригинальную песню в кино. Брата и сестру отметили за композицию No Time To Die из очередного фильма бондианы "Не время умирать".

[ + – ] Билли Айлиш с братом Финеасом Фото: Getty Images

И певица решила отказаться от своего хулиганского стиля ради такого события, выбрав черное платье с оборками от Gucci и дополнив его кольцами от Fred Leighton.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер нечасто радует поклонников светскими выходами, а в повседневной жизни одевается максимально просто и неброско.

[ + – ] Дженнифер Гарнер и ее голливудский шик Фото: Getty Images

Но ее выход в алом платье от Brandon Maxwell стал настоящим событием.

Мэгги Джилленхолл

Мэгги номинировалась на "Оскар" за адаптированный сценарий к фильму "Потерянная дочь", но статуэтка ушла фильму "CODA: Ребенок глухих родителей".

[ + – ] Мэгги Джилленхолл в графическом платье от Schiaparelli Фото: Getty Images

Зато наряд Мэгги стал, пожалуй, самым оригинальным на красной дорожке. Геометрическое платье от Schiaparelli с золотыми украшениями точно привлекло всеобщее внимание.

Николь Кидман

Николь уже давно заслуженно считается "королевой красных дорожек" из-за своих шикарных и элегантных нарядов. Мало кто умеет носить их так непринужденно.

[ + – ] Николь Кидман с мужем Китом Урбаном Фото: Getty Images

И бледно-сиреневое платье от Armani Privé уже заслужило титул "самого элегантного" на 94-й церемонии "Оскар"

Люпита Нионго

Звезда фильмов "12 лет рабства" и "Черная пантера" уже давно делает ставку на броские и яркие наряды, которые сочетает с прическами в африканском стиле, помня о своих корнях – ее родители из Кении.

[ + – ] Люпита Нионго в золотом платье от Prada Фото: Getty Images

И сияющее золотое платье от Prada явно стало самым сверкающим на красной дорожке.