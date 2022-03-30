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Зендая раскрыла секрет самого красивого макияжа

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Фото: zendaya | Зендая

С этим макияжем актриса произвела невероятный эффект на вечеринке "Оскара 2022".

25-летняя американская актриса и звезда сериала "Эйфория" Зендая призналась, как у нее удалось создать самый эффектный макияж кинопремии "Оскар-2022". Об этом девушка рассказала на своей Instagram-странице.

На мероприятие девушка актера Тома Холланда пришла в элегантном образе, состоявшем из длинной юбки в пайетках и атласной мини-рубашки, цитирующей знаменитый выход Шэрон Стоун. Волосы Зендая собрала в аккуратный пучок.

Зендая на официальной части вручения кинопремии "Оскар-2022"

Если за сочетание стильной одежды отвечала стилист звезды, то макияж Зендая, как оказалось, сделала сама.

"Время от времени я сама создаю свой бит", — написала знаменитость в своих соцсетях, добавив на одной из сториз, что она "сама себе подсветила глаза". Похоже, съемки в нашумевшой "Эйфории, героини которой известны яркими макияжами, не прошли даром.

Зендая призналась, что сама сделала макияж на "Оскар-2022". Фото: zendaya
Зендая призналась, что сама сделала макияж на "Оскар-2022". Фото: zendaya

Второй образ для мероприятий "Оскара-2022, а точнее его афтепати "Vanity Fair", состоял из черного брючного костюма и не менее эффектного макияжа с акцентом на "подсвеченные" глаза.

Напомним, актерская пара, нашедшая друг друга на съемочной площадке "Человека-паука", Зендая и Том Холланд официально объявили о своих отношениях в ноябре 2021 года. А недавно влюбленные появились на публике в футболках с именами друг друга.

Фокус писал о самых удачных образах церемонии награждения кинопремией "Оскар-2022". Также мы разбирали образы звезд, которые неудачно подобрали наряды для такого медийного выхода в свет.