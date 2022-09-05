Зендея продемонструвала стильний образ для шопінгу (фото)

Знаменитість задає новий тренд на носіння сорочки.

26-річна американська акторка та співачка Зендея продемонструвала ідеальний літньо-осінній образ для шопінгу. Про це пише Daily Mail.

Юна знаменитість сходила за покупками у Нью-Йорку у класичній подовженій сорочці в смужку, проте родзинкою образу стала не сама сорочка а спосіб носіння, який продемонструвала Зендея — вона застібнула її всього на один ґудзик, що ідеально підкреслило підтягнутий живіт зірки серіалу "Ейфорія".

Також нещодавня іменинниця надягнула базові джинси на низькій посадці та блейзер з акцентним комірцем. Волосся зірки екрану та соцмереж було зібране у хвіст, а доповнили стильний аутфіт чорні окуляри.

[ + – ] Зендея в Нью-Йорку

На ногах дівчини Тома Голланда були чорні чоботи на каблуку. Проте самого Спайдермена у цей день поруч із Зендеєю не помітили.

Нещодавно зірка "Дюни" та "Людини-павука" відсвяткувала 26-й день народження.

[ + – ] Зендея

Нагадаємо, Зендея разом зі своїм бойфрендом, британським актором Томом Голландом провела романтичний вікенд у Будапешті.

Також Фокус писав про святкову зйомку Зендеї для відомого глянцю.