Зендая вышла на публику в прозрачном боди с монограммами (фото)

Знаменитость не изменяет любимому модному бренду.

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26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман вышла в свет в прозрачном боди с монограммой. Снимками в новом роскошном аутфите звезда сериала "Эйфория" поделилась на своей Instagram-странице с более чем 150 млн подписчиков.

Девушка Тома Холланда посетила показ весенне-летней коллекции итальянского модного дома Valentino и для fashion-мероприятия, соответственно, выбрала образ этого бренда. На публику Зендая вышла в прозрачном боди, украшенном монограммами и пайетками, и черных ультракоротких шортах. К основному наряду звезда экранов и соцсетей добавила оверсайз пиджак.

В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту актриса выбрала массивные серьги, а на ее ногах были темные туфли-лодочки. Волосы Зендаи оставили распущенными, а визажисты в свою очередь сделали актрисе роскошный вечерний макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Зендая

"Девушка Валентино", — подписала карусель фото с мероприятия американская звезда.

26-летняя Зендая часто обращается к образам от итальянского модного бренда. Она неоднократно выбирала луки от Valentino для фотосессий и официальных мероприятий.

[ + – ] Зендая в Valentino Фото: Valentino

Напомним, Зендая стала победительницей очередной ежегодной премии "Эмми".

Также Фокус писал о стильном образе для шопинга осенью 2022, который накануне продемонстрировала Зендая.