Зендая в роскошном черном платье забрала очередную статуэтку "Эмми" (фото)

Знаменитость отметили за работу в сериале "Эйфория".

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26-летняя американская актриса Зендая посетила церемонию награждения "Эмми" в роскошном черном платье. Фото лауреатка премии поделилась на своей Instagram-странице со 150 млн подписчиков.

На красную дорожку вечера звезда сериала "Эйфория" вышла в элегантном образе от Valentino — длинном черном платье со шлейфом и глубоким декольте. Волосы знаменитость собрала трендовым обручем и накрутила легкими волнами.

Образ дополнили вечерним макияжем. А в роли аксессуаров Зендая выбрала серебряное колье и минималистичные серьги.

"Мой путь на 🖤 Эмми 2022", — подписала фото лауреатка престижной премии.

[ + – ] Зендая на "Эмми 2022"

"Телевизионный Оскар" американская актриса получила за роль наркоманки Ру во втором сезоне сериала о проблемах подростков "Эйфория". В прошлый раз звезда экранов и соцсетей получила такую же статуэтку за роль в первом сезоне картины.

[ + – ] Зендая на "Эмми 2022"

Победительница "Эмми 2022" встречается с британским актером Томом Холландом, к которому планирует переехать в Лондон. Звездная пара готовит себе роскошное поместье и планирует общее будущее.

Напомним, в честь своего 26-го дня рождения Зендая снялась в необычной для себя фотосессии для популярного глянца.

Также Фокус писал о стильном образе для шопинга осенью 2022, который накануне продемонстрировала Зендая.