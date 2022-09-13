Зендая в роскошном черном платье забрала очередную статуэтку "Эмми" (фото)
Знаменитость отметили за работу в сериале "Эйфория".
26-летняя американская актриса Зендая посетила церемонию награждения "Эмми" в роскошном черном платье. Фото лауреатка премии поделилась на своей Instagram-странице со 150 млн подписчиков.
На красную дорожку вечера звезда сериала "Эйфория" вышла в элегантном образе от Valentino — длинном черном платье со шлейфом и глубоким декольте. Волосы знаменитость собрала трендовым обручем и накрутила легкими волнами.
Образ дополнили вечерним макияжем. А в роли аксессуаров Зендая выбрала серебряное колье и минималистичные серьги.
"Мой путь на 🖤 Эмми 2022", — подписала фото лауреатка престижной премии.
"Телевизионный Оскар" американская актриса получила за роль наркоманки Ру во втором сезоне сериала о проблемах подростков "Эйфория". В прошлый раз звезда экранов и соцсетей получила такую же статуэтку за роль в первом сезоне картины.
Победительница "Эмми 2022" встречается с британским актером Томом Холландом, к которому планирует переехать в Лондон. Звездная пара готовит себе роскошное поместье и планирует общее будущее.
Напомним, в честь своего 26-го дня рождения Зендая снялась в необычной для себя фотосессии для популярного глянца.
Также Фокус писал о стильном образе для шопинга осенью 2022, который накануне продемонстрировала Зендая.