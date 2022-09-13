Зендея в розкішній чорній сукні забрала чергову статуетку "Еммі" (фото)

Знаменитість відзначили за роботу у серіалі "Ейфорія".

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26-річна американська акторка Зендея відвідала церемонію нагородження "Еммі" в розкішній чорній сукні. Фото лауреатка премії поділилася на своїй Instagram-сторінці зі 150 млн підписників.

На червону доріжку вечора зірка серіалу "Ейфорія" вийшла в елегантному образі від Valentino — довгій чорній сукні зі шлейфом та глибоким декольте. Волосся знаменитість зібрала трендовим обручем та накрутила легкими хвилями. Образ доповни вечірній макіяж. А в ролі аксесуарів Зендея обрала срібне кольє та мінімалістичні сережки.

"Мій шлях на🖤 Еммі 2022", — підписала фото лауреатка престижної премії.

[ + – ] Зендея на "Еммі 2022"

"Телевізійний Оскар" американська акторка отримала за роль наркоманки Ру у другому сезоні серіалу про проблеми підлітків "Ейфорія". Минулого разу зірка екранів та соцмережах отримала таку ж статуетку за роль у першому сезоні картини.

[ + – ] Зендея на "Еммі 2022"

Наразі переможниця "Еммі 2022" зустрічається з британським актором Томом Голландом, до якого планує переїхати у Лондон. Зіркова пара готує собі розкішний маєток та планує спільне майбутнє.

Нагадаємо, на честь свого 26-го дня народження Зендея знялася у незвичній для себе фотосесії для популярного глянцю.

Також Фокус писав про стильний образ для шопінгу восени 2022, який напередодні продемонструвала Зендея.