Зендея вийшла на публіку в прозорому боді з монограмами (фото)

Знаменитість не зраджує улюбленому модному бренду.

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26-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман вийшла у світ у прозорому боді з монограмою. Знімками в новому розкішному аутфіті зірка серіалу "Ейфорія" поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 150 млн підписників.

Дівчина Тома Голланда відвідала показ весняно-літньої колекції італійського модного дому Valentino і для fashion-заходу, відповідно, обрала образ цього бренду. На публіку Зендея вийшла в прозорому боді, прикрашеному монограмами та паєтками, та чорних ультракоротких шортах. До основного наряду зірка екранів та соцмереж додала оверсайз піджак.

Як аксесуари до вечірнього аутфіту акторка обрала масивні сережки, а на її ногах були темні туфлі-човники. Волосся Зендеї залишили розпущеним, а візажисти своєю чергою зробили акторці розкішний вечірній макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Зендея

"Дівчина Валентино", — підписала карусель фото із заходу американська зірка.

26-річна Зендея часто звертається до образів від італійського модного бренду. Вона неодноразово обирала луки від Valentino для фотосесій та офіційних заходів.

[ + – ] Зендея у Valentino Фото: Valentino

Нагадаємо, Зендея стала переможницею чергової щорічної премії "Еммі".

Також Фокус писав про стильний образ для шопінгу восени 2022, який напередодні продемонструвала Зендея.