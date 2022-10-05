Зендея вийшла на публіку в прозорому боді з монограмами (фото)
Знаменитість не зраджує улюбленому модному бренду.
26-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман вийшла у світ у прозорому боді з монограмою. Знімками в новому розкішному аутфіті зірка серіалу "Ейфорія" поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 150 млн підписників.
Дівчина Тома Голланда відвідала показ весняно-літньої колекції італійського модного дому Valentino і для fashion-заходу, відповідно, обрала образ цього бренду. На публіку Зендея вийшла в прозорому боді, прикрашеному монограмами та паєтками, та чорних ультракоротких шортах. До основного наряду зірка екранів та соцмереж додала оверсайз піджак.
Як аксесуари до вечірнього аутфіту акторка обрала масивні сережки, а на її ногах були темні туфлі-човники. Волосся Зендеї залишили розпущеним, а візажисти своєю чергою зробили акторці розкішний вечірній макіяж з акцентом на очі.
"Дівчина Валентино", — підписала карусель фото із заходу американська зірка.
26-річна Зендея часто звертається до образів від італійського модного бренду. Вона неодноразово обирала луки від Valentino для фотосесій та офіційних заходів.
Нагадаємо, Зендея стала переможницею чергової щорічної премії "Еммі".
Також Фокус писав про стильний образ для шопінгу восени 2022, який напередодні продемонструвала Зендея.