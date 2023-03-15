Стилист Зендаи внезапно объявил о выходе на пенсию

Лоу Роуч одевал Шакиру, Селин Дион, Дженнифер Хадсон, Зендаю и других звезд.

Related video

Стилист Зендаи объявил о своем раннем уходе на пенсию. Об этом Лоу Роуч рассказал в Instagram-аккаунте с 1,3 млн подписчиков.

Знаменитый стилист признался, что его времена стиля истекли после лет сотрудничества с известными звездами, в том числе Зендаей, Шакирой, Селин Дион и Дженнифер Хадсон.

Роуч поделился фотографией красного знака "Отставка" с загадочной подписью.

"Моя чаша пуста… спасибо всем, кто поддерживал меня и мою карьеру на протяжении многих лет. Каждый человек, который доверил мне свой имидж, я очень благодарен за вас всех", – написал он. "Если бы этот бизнес касался только одежды, я бы занимался им всю жизнь, но, к сожалению, это не так!"

Известный стилист продолжил: "Политика, ложь и ложные нарративы меня наконец-то получили! Вы выиграли… Я выбываю".

Лоу Роуч объявил о своей отставке

Ранний выход Лоу Роуча на пенсию стал шоком для его коллег в Голливуде и моде, учитывая, что он создал для нескольких знаменитостей, в частности, Керри Вашингтон, Megan Thee Stallion, Хейли Стайнфелд, образы для празднования после вручения премии "Оскар-2023" накануне.

Лоу Роуч – американский модный стилист, известный своей работой с Зендаей и судьей в Legendary.

Зендая Фото: zendaya

Напомним, Зендая одела своего стилиста.

Также Фокус писал о топ-3 модных выходах Зендаи в конце февраля 2023 года.