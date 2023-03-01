Неон и звезды от Prada. Топ-3 модных выхода Зендаи за последнюю неделю

Традиционно знаменитость делает ставку на аутфиты от Valentino и украшения Bulgari.

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26-летняя американская актриса Зендая Коулман после длительного отсутствия в медийном пространстве совершила грандиозное возвращение на красные дорожки, продемонстрировав за последнюю неделю несколько ярких и стильных образов.

Неоновое Versace

Девушка Тома Холланда пришла на церемонию награждения NAACP Image Awards 2023 в Пасадене, Калифорния, где забрала одну из наград.

Зендая привлекла внимание публики в шелковом платье без бретелек из весенне-летней коллекции 2002 года Atelier Versace с глубоким декольте и вкраплением неоново-зеленого цвета.

Вечерний аутфит звезда сериала "Эйфория" дополнила украшениями ювелирного дома Bulgari, который несколько раз рекламировала.

[ + – ] Зендая

Кроме того, актриса сделала ставку на черный маникюр, вечерний макияж и легкую укладку.

[ + – ] Зендая Фото: Getty Images

Звезды от Prada

В тот же вечер Зендая примеряла еще один наряд, чтобы вручить награду в Pasadena Civic Auditorium.

Невеста "Человека-паука" была одета в воспроизведенную версию белого бюстгальтера Prada со звездами и соответствующими низом из коллекции бренда весна-лето 1993 года.

Как известно, дизайнер Миучча Прада помогла актрисе обновить оригинальные штаны ансамбля и сделать из них юбку-миди.

[ + – ] Зендая

Откровенный аутфит подчеркнул подтянутую фигуру 26-летней Зендаи.

[ + – ] Зендая Фото: Getty Images

Цветочное Valentino

На еще одну премию SAG Award (Screen Actors Guild Award) Зендая пришла в роскошном нежно-розовом образе. Традиционно стилист звезды Лоу Роуч сделал ставку на Maison Valentino. Цветочный аутфит девушка Тома Холланда дополнила украшениями Bulgari, амбассадором которого она является.

И хотя актриса была номинирована за роль в сериале "Эйфория", приз она так и не получила.

[ + – ] Зендая

Интересной деталью стала новая прическа Зендаи – в стиле "Золотого века" Голливуда.

[ + – ] Зендая Фото: Getty Images

Зендая стала известна благодаря своей роли Рокси в телесериале "Потанцуем" и главной роли в сериале "Крутые" на канале Disney. Она также снялась в фильмах "Величайший шоумен", "Человек-паук: Далеко от дома" и других.

Американская знаменитость удачно занимается музыкальной карьерой. Она выпустила несколько синглов, в частности "Replay" и "Something New", у нее также есть альбом "Zendaya".

Кроме этого, актриса известна своей активной общественной позицией и вовлеченностью в различные благотворительные проекты. Она считается одной из самых влиятельных и общепризнанных молодых звезд в Голливуде.

В феврале 2022 26-летней знаменитости даже посвятили восковую фигуру в известном на весь мир Музее мадам Тюссо в Лондоне.

[ + – ] Восковая фигура Зендаи в Музее мадам Тюссо Фото: madametussauds

В настоящее время актриса встречается с Томом Холландом. Они познакомились на съемках "Человека-паука" еще в 2017 году. После этого им долго приписывали роман и "ловили" во время поцелуев и объятий.

Свой роман звезды подтвердили только в ноябре 2021 года. Ходили слухи, будто Зендая должна переехать к британскому актеру жить, а именно на его родину, в Лондон.

Также сообщалось, что Спайдермен уже сделал предложение своей возлюбленной. Впрочем, официально актерская пара пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.

Напомним, Зендая показала идеальное пальто на весну 2023 года.

Также Фокус писал о гонорарах Зендаи в популярном сериале "Эйфория".