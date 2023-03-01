Неон и звезды от Prada. Топ-3 модных выхода Зендаи за последнюю неделю
Традиционно знаменитость делает ставку на аутфиты от Valentino и украшения Bulgari.
26-летняя американская актриса Зендая Коулман после длительного отсутствия в медийном пространстве совершила грандиозное возвращение на красные дорожки, продемонстрировав за последнюю неделю несколько ярких и стильных образов.
Неоновое Versace
Девушка Тома Холланда пришла на церемонию награждения NAACP Image Awards 2023 в Пасадене, Калифорния, где забрала одну из наград.
Зендая привлекла внимание публики в шелковом платье без бретелек из весенне-летней коллекции 2002 года Atelier Versace с глубоким декольте и вкраплением неоново-зеленого цвета.
Вечерний аутфит звезда сериала "Эйфория" дополнила украшениями ювелирного дома Bulgari, который несколько раз рекламировала.
Кроме того, актриса сделала ставку на черный маникюр, вечерний макияж и легкую укладку.
Звезды от Prada
В тот же вечер Зендая примеряла еще один наряд, чтобы вручить награду в Pasadena Civic Auditorium.
Невеста "Человека-паука" была одета в воспроизведенную версию белого бюстгальтера Prada со звездами и соответствующими низом из коллекции бренда весна-лето 1993 года.
Как известно, дизайнер Миучча Прада помогла актрисе обновить оригинальные штаны ансамбля и сделать из них юбку-миди.
Откровенный аутфит подчеркнул подтянутую фигуру 26-летней Зендаи.
Цветочное Valentino
На еще одну премию SAG Award (Screen Actors Guild Award) Зендая пришла в роскошном нежно-розовом образе. Традиционно стилист звезды Лоу Роуч сделал ставку на Maison Valentino. Цветочный аутфит девушка Тома Холланда дополнила украшениями Bulgari, амбассадором которого она является.
И хотя актриса была номинирована за роль в сериале "Эйфория", приз она так и не получила.
Интересной деталью стала новая прическа Зендаи – в стиле "Золотого века" Голливуда.
Зендая стала известна благодаря своей роли Рокси в телесериале "Потанцуем" и главной роли в сериале "Крутые" на канале Disney. Она также снялась в фильмах "Величайший шоумен", "Человек-паук: Далеко от дома" и других.
Американская знаменитость удачно занимается музыкальной карьерой. Она выпустила несколько синглов, в частности "Replay" и "Something New", у нее также есть альбом "Zendaya".
Кроме этого, актриса известна своей активной общественной позицией и вовлеченностью в различные благотворительные проекты. Она считается одной из самых влиятельных и общепризнанных молодых звезд в Голливуде.
В феврале 2022 26-летней знаменитости даже посвятили восковую фигуру в известном на весь мир Музее мадам Тюссо в Лондоне.
В настоящее время актриса встречается с Томом Холландом. Они познакомились на съемках "Человека-паука" еще в 2017 году. После этого им долго приписывали роман и "ловили" во время поцелуев и объятий.
Свой роман звезды подтвердили только в ноябре 2021 года. Ходили слухи, будто Зендая должна переехать к британскому актеру жить, а именно на его родину, в Лондон.
Также сообщалось, что Спайдермен уже сделал предложение своей возлюбленной. Впрочем, официально актерская пара пытается держать свою личную жизнь подальше от вспышек камер и вопросов журналистов.
Напомним, Зендая показала идеальное пальто на весну 2023 года.
Также Фокус писал о гонорарах Зендаи в популярном сериале "Эйфория".