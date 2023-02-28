Стало известно сколько зарабатывает Зендая за съемки в сериале "Эйфория"

Сериал "Эйфория" помог звезде закрепить статус одной из самых востребованных актрис киноиндустрии.

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Согласно информаци зарубежных СМИ, Зендая стала одной из самых высокооплачиваемых телеактрис в индустрии. Сообщается, что она недавно пересмотрела свой контракт с Euphoria и будет зарабатывать 1 миллион долларов за эпизод в сериале. Это беспрецедентная сумма для молодой актрисы, которая говорит о невероятной востребованности ее талантов в индустрии развлечений.

"Эйфория" стала прорывом для 26-летней американской актрисы, и шоу получило высокую оценку за новаторское изображение таких проблем, как наркотическая зависимость, психическое здоровье и сексуальность. Популярность сериала резко возросла после выхода второго сезона.

[ + – ] Зендая в роли Рю Беннетт в "Эйфории"

Зендая — одна из самых впечатляющих молодых талантов Голливуда на сегодняшний день. Впервые она получила широкое признание за свою работу на канале Disney, снявшись в популярных сериалах Shake It Up и KC Undercover.

С тех пор Зендая невероятно преуспела в различных других проектах, включая фильмы, телешоу и музыку. В 2020 году она вошла в историю как самый молодой человек, когда-либо получивший премию "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале HBO "Эйфория".

[ + – ] Зендая в роли Рю Беннетт в "Эйфории"

Неудивительно, что HBO был готов заплатить такую большую сумму, чтобы обеспечить дальнейшее участие Зендаи в сериале. Конечно, "Эйфория" — лишь один из многих проектов, которые помогли закрепить статус Зендаи как одной из самых больших звезд современного Голливуда.

Напомним, Зендая появилась на церемонии вручения наград NAACP Image Awards 2023.

Также Фокус писал о помолвке Зендаи и Тома Холланда осенью 2022 года.