Том Холланд и Зендая обручились, — СМИ

Об отношениях звездной пары известно с осени 2021.

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В Сети сообщают о том, что 26-летний британский актер Том Холланд и американская актриса Зендая обручились. Первым об этом написал аккаунт в Twitter Pop Hive.

Они опубликовали пост, в котором написали, что актерская пара обручилась, и добавили фото знаменитостей. Впрочем, официально "Человек-паук" и его возлюбленная не комментировали слухи в Сети. Однако за несколько дней до этого один из западных таблоидов отметил, что отношения звезд "кажутся очень серьезными" и они "планируют общее будущее".

[ + – ] Том Холланд и Зендая

О романе звездной пары стало известно осенью 2021, хотя задолго до этого их замечали на публике за объятиями и поцелуями. После официального подтверждения отношений Том Холланд и Зендая начали часто выходить вместе в свет, хотя детали личной жизни пытались держать за семью замками.

В частности, было известно, что на территории Великобритании Холланд готовит роскошное поместье для себя и своей возлюбленной, которая должна была переехать к актеру из США.

[ + – ] Том Холланд и Зендая Фото: zendaya

Также британский актер в одном из интервью заявлял, что пытается не выносить подробности личной жизни на обсуждение общественности. Поэтому вполне вероятно, что информацию о помолвке могли скрыть от поклонников.

Напомним, Том Холланд объявил, что уходит из соцсетей.

Также Фокус писал о романтическом уикенде Тома Холланда и Зендаи в столице Венгрии.