Том Голланд та Зендея заручилися, — ЗМІ

Про стосунки зіркової пари відомо з осені 2021.

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У мережі повідомляють про те, що 26-річний британська актор Том Голланд та американська акторка Зендея заручилися. Першим про це написав акаунт у Twitter Pop Hive.

Вони опублікували пост, у якому написали, що акторська пара заручилася, та додали фото знаменитостей. Втім, офіційно "Людина-павук" та його кохана не коментували чуток у мережі. Проте за кілька днів до цього один із західних таблоїдів зазначив, що стосунки зірок "здаються дуже серйозними" і вони "планують спільне майбутнє".

[ + – ] Том Голланд та Зендея

Про роман зіркової пари стало відомо восени 2021, хоча задовго до цього їх помічали на публіці за обіймами та поцілунками. Після офіційного підтвердження стосунків Том Голланд та Зендея почали часто виходити разом у світ, хоча деталі особистого життя намагалися тримати за сімома замками.

Зокрема було відомо, що на території Великобританії Голланд готує розкішний маєток для себе та своєї коханої, яка мала переїхати до актора із США.

[ + – ] Том Голланд та Зендея Фото: zendaya

Також британський актор в одному з інтерв'ю заявляв, що намагається не виносити подробиці особистого життя на осуд громадськості. Тому цілком ймовірно, що інформацію про заручини могли приховати від прихильників.

Нагадаємо, Том Голланд оголосив, що йде із соцмереж.

Також Фокус писав про романтичний вікенд Тома Голланда та Зендеї у столиці Угорщини.