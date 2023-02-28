Стало відомо, скільки заробляє Зендая за зйомки в серіалі "Ейфорія"

Серіал "Ейфорія" допоміг зірці закріпити статус однієї з найбільш затребуваних акторок кіноіндустрії.

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Згідно з інформацією закордонних ЗМІ, Зендая стала однією з найбільш високооплачуваних телеакторок в індустрії. Повідомляється, що вона нещодавно переглянула свій контракт з Euphoria і зароблятиме 1 мільйон доларів за епізод у серіалі. Це безпрецедентна сума для молодої акторки, яка говорить про неймовірну популярність її талантів в індустрії розваг.

"Ейфорія" стала проривом для 26-річної американської акторки, і шоу отримало високу оцінку за новаторське зображення таких проблем, як наркотична залежність, психічне здоров'я та сексуальність. Популярність серіалу різко зросла після виходу другого сезону.

[ + – ] Зендая в ролі Ру Беннетт в "Ейфорії"

Зендая — один із найбільш разючих молодих талантів Голлівуду на сьогодні. Вперше вона здобула широке визнання за свою роботу на каналі Disney, знявшись у популярних серіалах Shake It Up та KC Undercover.

З того часу Зендая неймовірно досягла успіху в різних інших проєктах, враховуючи фільми, телешоу та музику. У 2020 році вона увійшла в історію як наймолодша людина, яка колись отримала премію "Еммі" за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі HBO "Ейфорія".

[ + – ] Зендая в ролі Ру Беннетт в "Ейфорії"

Не дивно, що HBO був готовий заплатити таку велику суму, щоб забезпечити подальшу участь Зендаї у серіалі. Звичайно, "Ейфорія" — лише один із багатьох проєктів, які допомогли закріпити статус Зендаї як однієї з найбільших зірок сучасного Голлівуду.

Нагадаємо, Зендая з'явилася на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards 2023.

Також Фокус писав про заручини Зендаї та Тома Голланда восени 2022 року.