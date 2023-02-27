Зендая у двох сексуальних вінтажних образах на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards 2023

Зендая отримала нагороду "SERVING SERVING SERVING” на церемонії вручення нагород NAACP Image Awards 2023 у Пасадені, Каліфорнія.

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26-річна американська акторка і співачка Зендая Коулман здійснила довгоочікуване повернення на червону доріжку в суботу і продемонструвала свій карколомний вигляд. Про це пише PageSix.

Зірка "Ейфорії" привернула до себе загальну увагу у шовковій сукні без бретельок з весняно-літньої колекції 2002 року Atelier Versace з глибоким декольте та вкрапленнями неоново-зеленого кольору.

Свій образ дівчина доповнила мінімальною кількістю прикрас Bulgari.

"Період…", — давній стиліст Зендаї, Лоу Роуч, підписав відео в Instagram, на якому акторака демонструє шикарний образ під пісню Бейонсе "I'm That Girl".

Після того, як Зендая поділилася своїми власними фото та відео із сукнею в Instagram-акаунті, знаменитість отримала багато похвал від інших зірок у коментарях під дописом.

Ансамбль був недостатньо культовим для однієї ночі, тому Зендая переодяглася вдруге, щоб вручити нагороду в Pasadena Civic Auditorium.

Зірка фільму "Дюна" була одягнена у відтворену версію білого бюстгальтера Prada із зірками та відповідними низом із колекції бренду весна-літо 1993 року. Дизайнерка Міучча Прада допомогла акторці оновити оригінальні штани ансамблю до спідниці.

Фото: Getty Images Фото: Скриншот

Звичайно, сексуальне вбрання отримало ще більше коментарів від її знаменитих друзів у Instagram.

Раніше повідомлялося, що акторка швидше за все, з'явиться на показі або двох цього сезону, оскільки вона регулярно бере участь у Місяці моди. Передбачається, що вона з'явиться в Loewe або Valentino – двох лейблах, які вона часто носить на червоних доріжках та у своєму вуличному стилі.

Нагадаємо, у грудні минулого року Зендая Коулман кардинально змінила імідж.

Також Фокус писав про заручини Зендаї та Тома Голланда восени 2022 року.