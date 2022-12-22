Зендея кардинально змінила імідж (відео)

Знаменитість поекспериментувала з довжиною та кольором волосся.

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26-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман кардинально змінила імідж. Кадрами у новому амплуа знаменитість ділиться у своїх соцмережах.

Зірка фільму "Дюна" постала з боб-каре — трендовою стрижкою 2022 року. Окрім цього, акторка змінила колір волосся та стала світлішою.

Зазначимо, що менш як за добу публікація знаменитості в Instagram зібрала близько восьми мільйонів лайків.

[ + – ] Зендея

"Нам потрібні ці оновлені кожного дня Z, дякую", "оу, боб!", "настрій", — пишуть прихильники Зендеї в коментарях.

На короткому відео зірка екрану постала в білій базовій футболці, темній жилетці та штанах, додавши до аутфіту лаконічне кольє та зробивши ставку на легкий вечірній макіяж.

Наразі 26-річна Зендея зустрічається з британським актором Томом Голландом. Про романтичні стосунки знаменитостей офіційно стало відомо восени 2021, хоча чутки про це ходили за довго до інтерв'ю "Спайдермена".

[ + – ] Зендея та Том Голланд Фото: Getty Images

Акторська пара намагається подалі від камер тримати своє особисте життя.

Нагадаємо, Зендея показала кадри зі зйомок другої частини фільму "Дюна".

Також Фокус писав про заручини Зендеї та Тома Голланда восени 2022.