Зендея поділилася новим фото зі зйомок продовження "Дюни"

На фото знаменитість позувала без бюстгальтера на тлі піщаної дюни.

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За інформацією джерел, місцем зйомок продовження "Дюни" виявилася Йорданія, хоча офіційно це не підтверджено. Виконавиця головної ролі фільму Зендея опублікувала у своєму Instagram-акаунті нове фото зі зйомок.

На знімку 26-річна акторка позує на тлі піщаних барханів у бежевому кардигані, застебнутому всього на пару ґудзиків, а її кучеряве каштанове волосся ефектно розвиває вітер.

Згідно зі сторінкою фільму на IMDb, "Дюна: Частина друга" "досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса (Шаламе), коли він об'єднується з Чані (Зендея) та фріменами, перебуваючи на стежці помсти проти змовників, які знищили його родину". Зіткнувшися з вибором між коханням усього свого життя й долею всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачати тільки він.

[ + – ] Зендея. Скриншот із фільму Фото: Скриншот

Нагадаємо, науково-фантастичний фільм "Дюна" став сенсацією 2021 року. Ще одна спроба екранізувати епічний роман Френка Герберта увінчалася успіхом. Головні ролі в ньому виконують Зендея, Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек і багато інших.

Однак після прем'єри фільму "Дюна" Warner Bros., численних урочистих прем'єр і появ головних зірок, Тімоті Шаламе та Зендеї, на червоних доріжках, фанати виявилися серйозно розчаровані результатом. Вони просто підрахували, що героїня Зендаї, Чані, з'являється у фільмі лише на сім хвилин.