Зендая поделилась новым фото со съемок продолжения "Дюны"

На фото знаменитость позировала без бюстгальтера на фоне песчаной дюны.

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По информации источников, местом съемок продолжения "Дюны" оказалась Иордания, хотя официально это не подтверждено. Исполнительница главной роли фильма Зендая опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото со съемок.

На снимке 26-летняя актриса позирует на фоне песчаных барханов в бежевом кардигане, застегнутом всего на пару пуговиц, а ее кудрявые каштановые волосы эффектно развивает ветер.

Согласно странице фильма на IMDb, "Дюна: Часть вторая" будет "исследовать мифическое путешествие Пола Атрейдеса (Шаламе), когда он объединяется с Чани (Зендая) и фрименами, находясь на тропе мести против заговорщиков, уничтоживших его семью". Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.

[ + – ] Зендая. Скриншот из фильма Фото: Скриншот

Напомним, научно-фантастический фильм "Дюна" стал сенсацией 2021 года. Очередная попытка экранизировать эпический роман Фрэнка Герберта увенчалась успехом. Главные роли в нем исполняют Зендая, Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и многие другие.

Однако после премьеры фильма "Дюна" Warner Bros., многочисленных торжественных премьер и появлений главных звезд: Тимоти Шаламе и Зендаи на красных дорожках, фанаты оказались серьез разочарованы результатом. Они просто подсчитали, что героиня Зендаи – Чани, появляется в фильме всего на семь минут.