Зендая кардинально изменила имидж (видео)
Знаменитость поэкспериментировала с длиной и цветом волос.
26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман кардинально сменила имидж. Кадрамы в новом амплуа знаменитость делится в своих соцсетях.
Звезда фильма "Дюна" предстала с боб-каре — трендовой стрижкой 2022 года. Кроме этого, актриса изменила цвет волос и стала светлее.
Отметим, что менее чем за сутки публикация знаменитости в Instagram собрала около восьми миллионов лайков.
"Нам нужны эти обновленные каждый день Z, спасибо", "оу, боб!", "настроение", — пишут поклонники Зендаи в комментариях.
На коротком видео звезда экрана предстала в белой базовой футболке, темном жилете и брюках, добавив к аутфиту лаконичное колье и сделав ставку на легкий вечерний макияж.
В настоящее время 26-летняя Зендая встречается с британским актером Томом Холландом. О романтических отношениях знаменитостей официально стало известно осенью 2021, хотя слухи об этом ходили за долго до интервью "Спайдермена".
Актерская пара пытается вдали от камер держать свою личную жизнь.
Напомним, Зендая показала кадры со съемок второй части фильма "Дюна".
Также Фокус писал о помолвке Зендаи и Тома Холланда осенью 2022 года.