Зендая кардинально изменила имидж (видео)

Знаменитость поэкспериментировала с длиной и цветом волос.

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26-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман кардинально сменила имидж. Кадрамы в новом амплуа знаменитость делится в своих соцсетях.

Звезда фильма "Дюна" предстала с боб-каре — трендовой стрижкой 2022 года. Кроме этого, актриса изменила цвет волос и стала светлее.

Отметим, что менее чем за сутки публикация знаменитости в Instagram собрала около восьми миллионов лайков.

[ + – ] Зендая

"Нам нужны эти обновленные каждый день Z, спасибо", "оу, боб!", "настроение", — пишут поклонники Зендаи в комментариях.

На коротком видео звезда экрана предстала в белой базовой футболке, темном жилете и брюках, добавив к аутфиту лаконичное колье и сделав ставку на легкий вечерний макияж.

В настоящее время 26-летняя Зендая встречается с британским актером Томом Холландом. О романтических отношениях знаменитостей официально стало известно осенью 2021, хотя слухи об этом ходили за долго до интервью "Спайдермена".

[ + – ] Зендая и Том Холланд Фото: Getty Images

Актерская пара пытается вдали от камер держать свою личную жизнь.

Напомним, Зендая показала кадры со съемок второй части фильма "Дюна".

Также Фокус писал о помолвке Зендаи и Тома Холланда осенью 2022 года.