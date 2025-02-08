Залишилися в образі: 5 знаменитих акторів, які стали "заручниками" однієї ролі (фото)

Частина виконавців своїх культових ролей так і не змогли відійти від образів, які вони втілили на екрані. Одні актори продовжують їх експлуатувати, а другі — намагаються щосили їх позбутися.

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Низка акторів постійно шукає ролі, які з часом можуть набути культового статусу, однак часто стається, що саме через це низка виконавців опинилася в цій "пастці" однієї ролі. Про це повідомляє видання РБК-Україна.

Деніел Редкліфф

ЗМІ вказує, що виконавець ролі чарівника Гаррі Поттера принесла британському актору Деніелу Редкліффу світове визнання. Актор знявся у восьми фільмах знаменитої франшизи за романами Джоан Роулінг, однак так і не зміг відійти від образу свого найзнаменитішого персонажа.

Наразі Редкліф активно знімається в різноманітних проєктах — від комедій до фільмів жахів, однак більшість глядачів продовжують сприймати актора тільки у ролі чарівника. Сам актор зізнається, що його дуже засмучує той факт, що глядачі досі бачать в ньому лише образ Гаррі Поттера.

Редкліфф у ролі Гаррі Поттера у фільмі "Гаррі Поттер та келих вогню" (з відкритих джерел)

Маколей Калкін

Журналісти пишуть, що один з найвідоміших акторів-дітей в історії Голівуду прокинувся знаменитим після виходу культової стрічки "Сам удома" та продовження "Сам удома 2: Загублений в Нью-Йорку". Калкін намагався грати в інших фільмах, однак більшість продюсерів і режисерів бачили в ньому тільки Кевіна МакКалістера.

Згодом актор повністю зник з Голівуду, а потім потрапив у алкогольну та наркотичну залежність. Лише через певний проміжок часу Калкін почав повертатися до зйомок у кіно, однак глядачі продовжують його сприймати лише у ролі Кевіна.

Маколей Калкін (фото з відкритих джерел) Фото: Getty Images

Емма Вотсон

ЗМІ повідомляє, що колега Деніела Редкліффа, яка зіграла чаклунку Герміону Ґрейнджер зі всесвіту Гаррі Поттера, опинилася у схожій ситуації. Акторка продовжує долучатися до різноманітних ролей, зокрема до діснеївської історії "Красуня та чудовисько", однак нових яскравих ролей глядачі не пригадають.

Сама Вотсон більше долучається до благодійних та громадських проєктів, і в кіно знімається після пошуку серйозних ролей. Наразі лише віддані глядачі зможуть назвати черговий фільм з її участю.

Емма Вотсон (фото: Getty Images) Фото: Getty Images

Він Дізель

Журналісти пишуть, що на початку 2000-х американський актор дуже вдало втілив персонажа Домініка Торетто у відомій франшизі "Форсаж". Саме перші чотири частини цієї саги отримали статус культової, та саме любителі кіно почали відзначали його використання образу "сім'ї" в інших ролях.

Навіть під час зйомок у двох частинах Ріддіка, "Три Ікси", "Бладшот" і "Останній мисливець на відьом", актор продовжує дотримуватися образу свого головного протагоніста з всесвіту "Форсажа", який приніс йому світове визнання. І схоже, Дізель не планує розлучатися з цим образом найближчим часом.

Він Дізель Фото: vindiesel/instagram

Роберт Дауні-молодший

ЗМІ зазначає, що американський актор став відомим на початку 1990-хх років, однак згодом його кар'єра зазнала краху через його залежність до алкоголю та заборонених речовин. Однак в середині 2000-х йому вдалося отримати головну роль у супергеройському фільмі "Залізна людина", де він зіграв бізнесмена Тоні Старка.

Завдяки новій ролі, актор зміг поступово відновити своє реноме, граючи геніальних та цікавих акторів. Попри отриманий "Оскар" за фільм Крістофера Нолана "Оппенгеймер", більшість продовжує сприймати актора саме у ролі Тоні Старка.

Крім того, після загибелі свого героя у фільмі "Месники: фінал", він повернеться до франшизи Marvel в ролі доктора Дума. Багато фанатів переживають, що Дауні-молодший може перенести риси Старка на геть іншого, темнішого персонажа.

Роберт Дауні-молодший (фото з відкритиж джерел) Фото: Соцмережi

Раніше стало відомо про те, в яких стосунках перебувають Меган Фокс та Machine Gun Kelly за кілька тижнів до пологів акторки. Акторка народить на початку весни 2025. Вона розійшлася з батьком майбутньої дитини на фоні чуток про його зради.

Також повідомлялося, що Бред Пітт намагається помиритися з Анджеліною Джолі. Пара одружилася у 2014 році та стала батьками шістьох дітей. Лише наприкінці 2024 вони врегулювали розлучення, попри фактичний розрив у 2016.