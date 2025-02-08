Остались в образе: 5 знаменитых актеров, которые стали "заложниками" одной роли (фото)

Часть исполнителей своих культовых ролей так и не смогли отойти от образов, которые они воплотили на экране. Одни актеры продолжают их эксплуатировать, а вторые — пытаются изо всех сил от них избавиться.

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Ряд актеров постоянно ищет роли, которые со временем могут приобрести культовый статус, однако часто случается, что именно из-за этого ряд исполнителей оказались в этой "ловушке" одной роли. Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Дэниел Рэдклифф

СМИ указывает, что исполнительница роли волшебника Гарри Поттера принесла британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу мировое признание. Актер снялся в восьми фильмах знаменитой франшизы по романам Джоан Роулинг, однако так и не смог отойти от образа своего самого знаменитого персонажа.

Сейчас Рэдклифф активно снимается в различных проектах — от комедий до фильмов ужасов, однако большинство зрителей продолжают воспринимать актера только в роли волшебника. Сам актер признается, что его очень расстраивает тот факт, что зрители до сих пор видят в нем только образ Гарри Поттера.

Рэдклифф в роли Гарри Поттера в фильме "Гарри Поттер и бокал огня" (из открытых источников)

Маколей Калкин

Журналисты пишут, что один из самых известных актеров-детей в истории Голливуда проснулся знаменитым после выхода культовой ленты "Один дома" и продолжения "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Калкин пытался играть в других фильмах, однако большинство продюсеров и режиссеров видели в нем только Кевина МакКалистера.

Впоследствии актер полностью исчез из Голливуда, а затем попал в алкогольную и наркотическую зависимость. Лишь через определенный промежуток времени Калкин начал возвращаться к съемкам в кино, однако зрители продолжают его воспринимать только в роли Кевина.

Маколей Калкин (фото из открытых источников) Фото: Getty Images

Эмма Уотсон

СМИ сообщает, что коллега Дэниела Рэдклиффа, которая сыграла колдунью Гермиону Грейнджер из вселенной Гарри Поттера, оказалась в похожей ситуации. Актриса продолжает участвовать в различных ролях, в частности в диснеевской истории "Красавица и чудовище", однако новых ярких ролей зрители не припомнят.

Сама Уотсон больше приобщается к благотворительным и общественным проектам, и в кино снимается после поиска серьезных ролей. Сейчас только преданные зрители смогут назвать очередной фильм с ее участием.

Эмма Уотсон (фото: Getty Images) Фото: Getty Images

Вин Дизель

Журналисты пишут, что в начале 2000-х американский актер очень удачно воплотил персонажа Доминика Торетто в известной франшизе "Форсаж". Именно первые четыре части этой саги получили статус культовой, и именно любители кино начали отмечать его использование образа "семьи" в других ролях.

Даже во время съемок в двух частях Риддика, "Три Икса", "Бладшот" и "Последний охотник на ведьм", актер продолжает придерживаться образа своего главного протагониста из вселенной "Форсажа", который принес ему мировое признание. И похоже, Дизель не планирует расставаться с этим образом в ближайшее время.

Вин Дизель Фото: vindiesel/instagram

Роберт Дауни-младший

СМИ отмечает, что американский актер стал известным в начале 1990-хх годов, однако впоследствии его карьера потерпела крах из-за его зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. Однако в середине 2000-х ему удалось получить главную роль в супер геройском фильме "Железный человек", где он сыграл бизнесмена Тони Старка.

Благодаря новой роли, актер смог постепенно восстановить свое реноме, играя гениальных и интересных актеров. Несмотря на полученный "Оскар" за фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", большинство продолжает воспринимать актера именно в роли Тони Старка.

Кроме того, после гибели своего героя в фильме "Мстители: Финал", он вернется во франшизу Marvel в роли доктора Дума. Многие фанаты переживают, что Дауни-младший может перенести черты Старка на совершенно другого и более мрачного персонажа.

Роберт Дауни-младший (фото из открытых источников) Фото: Соцсети

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