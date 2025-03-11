З двома дружинами: Вілл Сміт показав єдність своєї родини (фото)

Із Шері Зампіно Сміт був одружений на початку 90-х. Згодом актор пішов під вінець з Джадою Пінкетт.

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56-річний американський актор Вілл Сміт позував з дружиною Джадою Пінкетт-Сміт, 53, колишньою дружиною Шері Зампіно, 57, та своїми дітьми. Сімейним кадром зірка фільму "Погані хлопці" поділився в Instagram з майже 70 млн підписників.

Актор відзначав Національний день сну. На фото Вілл Сміт спав, поки його троє дітей та дві дружини посміхалися на камеру. На знімку зʼявилася Джада Пінкетт-Сміт, колишня дружина актора Шері Земпіно, 24-річна донька Віллоу та двоє синів — 32-річний Трей та 26-річний Джейден.

"Хтось сказав, що це був національний день сну?" — запитав Вілл Сміт своїх підписників.

Вілл Сміт з родиною

Актор, який був одягнений у темно-синій спортивний костюм Adidas із червоними смужками, дрімав на свіжому повітрі на веранді, а Джада, Шері та діти жартівливо показували на нього.

Із Шері Зампіно Вілл Сміт був одружений на початку 90-х, ставши батьком сина Трея.

Згодом оскароносний актор уклав шлюб з Джадою, яка народила йому двох дітей — Віллоу та Джейдена. Попри те, що пара досі перебуває в офіційному шлюбі та не планує розлучатися, ще у 2016 році вони закінчили романтичні стосунки.

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт Фото: Getty Images

"Ми дуже старанно працюємо над тим, щоб повернути наші стосунки, так, повернути наші стосунки разом… знову до шлюбу", — говорила Джада.

Нагадаємо, Джада Пінкетт-Сміт та Вілл Сміт перебувають у процесі "зцілення".

Також Фокус писав про плани Вілла Сміта знову стати батьком.