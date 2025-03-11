С двумя женами: Уилл Смит показал единство своей семьи (фото)

С Шери Зампино Смит был женат в начале 90-х. Впоследствии актер пошел под венец с Джадой Пинкетт.

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56-летний американский актер Уилл Смит позировал с женой Джадой Пинкетт-Смит, 53, бывшей женой Шери Зампино, 57, и своими детьми. Семейным кадром звезда фильма "Плохие парни" поделился в Instagram с почти 70 млн подписчиков.

Актер отмечал Национальный день сна. На фото Уилл Смит спал, пока его трое детей и две жены улыбались на камеру. На снимке появилась Джада Пинкетт-Смит, бывшая жена актера Шери Земпино, 24-летняя дочь Уиллоу и двое сыновей — 32-летний Трей и 26-летний Джейден.

"Кто-то сказал, что это был национальный день сна?" — спросил Уилл Смит своих подписчиков.

Уилл Смит с семьей

Актер, который был одет в темно-синий спортивный костюм Adidas с красными полосками, дремал на свежем воздухе на веранде, а Джада, Шери и дети шутливо показывали на него.

С Шери Зампино Уилл Смит был женат в начале 90-х, став отцом сына Трея.

Впоследствии оскароносный актер заключил брак с Джадой, которая родила ему двоих детей — Уиллоу и Джейдена. Несмотря на то, что пара до сих пор находится в официальном браке и не планирует разводиться, еще в 2016 году они закончили романтические отношения.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы вернуть наши отношения, да, вернуть наши отношения вместе... снова к браку", — говорила Джада.

Напомним, Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит находятся в процессе "исцеления".

Также Фокус писал о планах Уилла Смита снова стать отцом.