Майже весь Голлівуд: актриса Бай Лін у мемуарах розповість про всіх знаменитих коханців

Зірка з Китаю грала у фільмах "Адреналін 2" і "Дикий, дикий Захід", а тепер вона збирається написати про всіх своїх коханих, серед яких був Нік Картер з Backstreet Boy.

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Голлівудська зірка Бай Лін обіцяє назвати імена зірок першої величини, з якими вона спала, в "обурливих" відвертих мемуарах. 58-річна зірка фільмів "Таксі 3", "Анна і король" та серіалів "Красені" і "Залишитися в живих", пише книжку про свої численні романи в Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Хоча Бай Лін прославилася як акторка і музикантка після імміграції з Китаю до США 1991 року, у неї також була довга і насичена любовна історія.

Бай Лін Фото: Facebook Bai Ling

І тепер вона збирається розкрити імена і пікантні подробиці деяких зі своїх найпомітніших романів зі знаменитостями у своїх майбутніх відвертих мемуарах, які охоплюватимуть період у чотири десятиліття.

Актриса серіалу "Ворон" уже заявила, що в її майбутній книжці "Мої обурливі романи в Голлівуді" згадають актора Міккі Рурка, а також "ще більше людей, які вас шокують".

"Вони будуть нервувати. Я буду нервувати. Це буде шокуюче. Це історія, яку мені потрібно розповісти", — повідомила Бай Лін.

Протягом багатьох років Лінг також зустрічалася з такими людьми, як комік Білл Махер, вокаліст Backstreet Boys Нік Картер, чотириразовий володар премії "Греммі" Лайонел Річі, музикант Кріс Айзек і багатьма іншими.

Бай Лін і Джуд Лоу Фото: Facebook Bai Ling

За час своєї акторської кар'єри, яка розпочалася з її дебюту в кіно в Китаї 1984 року, Лін виходила у світ із деякими з найбільших зірок шоу-бізнесу, як-от Вілл Сміт, Джуд Лоу, Юен МакГрегор, Джейсон Стетгем і навіть сер Ентоні Гопкінс.

"Я просто відчуваю, що на цьому етапі мого життя настав час розповісти ці захопливі історії про чоловіків, яких усі знають", — пояснила вона.

Бай Лін повідомила, що вже написала близько 200 сторінок мемуарів і її надихав досвід Брітні Спірс, яка також опублікувала свою книгу.

Виявляється, у своїх мемуарах Бай Лін не розкриватиме імена всіх своїх знаменитих коханців, але це не тому, що вона не старалася.

"Я не можу написати про всіх. Я не пам'ятаю, скільки в мене було коханців. Їх багато, і ніхто не пережив таку історію кохання", — зізналася актриса.

Бай Лін і Річард Гір Фото: Facebook Bai Ling

Побоюючись негативної реакції, Лін звернулася за юридичною консультацією, перш ніж ухвалити рішення назвати у своєму творі імена конкретних знаменитостей.

"Я хвилювалася в процесі, чи не виникнуть проблеми, але потім я запитала адвоката. Він сказав, що ви можете використовувати справжнє ім'я, якщо це правда. Я так і зроблю, бо це правда", — сказала вона під час інтерв'ю. Але зазначила, що книжка хоч і буде скандальною, але позитивною та романтичною.

Нагадаємо, у січні британська газета Daily Mail почала друкувати витяги з таємного щоденника Юніті Мітфорд, яка була палко закохана в Адольфа Гітлера і навіть намагалася накласти на себе руки, коли Велика Британія оголосила війну Німеччині в 1939 році.