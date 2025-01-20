Світська левиця і пристрасна нацистка: хто така Юніті Мітфорд і чому вона була закохана в Гітлера

У Британії почали друкувати витяги з таємного щоденника Юніті, яка походила з багатої сім'ї і була племінницею дружини Вінстона Черчилля.

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Британська газета Daily Mail почала друкувати витяги з таємного щоденника Юніті Мітфорд, яка була палко закохана в Адольфа Гітлера і навіть намагалася накласти на себе руки, коли Велика Британія оголосила війну Німеччині в 1939 році. Щоденник Юніті проливає світло на початок Другої світової війни і на сім'ю Мітфорд загалом, яка була пов'язана і з сім'єю прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, і з засновником Британської спілки фашистів Освальдом Мослі. Про це пише The Guardian.

Сюжет про Юніті Мітфорд

Уривки зі щоденників світської левиці Юніті Мітфорд, почали публікувати 18 січня. І тепер у Британії вважають, що варто розкрити й інші документи з архівів.

Газета щосили намагалася відокремити свою сенсаційну інформацію від сумнозвісної містифікації зі щоденниками Гітлера, яка зганьбила Sunday Times 1983 року. Ендрю Робертс, видатний королівський історик, оголосив щоденники Мітфорд "безсумнівно справжніми", як і Девід Прайс-Джонс, чия біографія Мітфорд 1976 року викликала обурення у її сестер.

Хто така Юніті Мітфорд

Мітфорд і її п'ять сестер: Ненсі, Памела, Діана, Джессіка і Дебора були найбільш обговорюваними дебютантками на світській сцені Британії в міжвоєнний період, і розмови про них ніколи не припинялися. Біографії, п'єси і телевізійні драми зображували скандали, пов'язані з шістьма дочками лорда Редесдейла, двоюрідного брата дружини Черчилля Клементини. Дісталося і на долю їхнього брата Томаса, який підтримував фашизм і нацизм і зрештою загинув 1936 року в Бірмі, відмовившись воювати на території Європи.

Юніті Мітфорд і адьютант Гітлера Фріц Штадельман у Берліні 1933 року Фото: Getty Images

Усі діти лорда Редесдейла захоплювалися різними політичними ідеями. Юніті та її старша сестра Діана були послідовницями нацистських ідей. Діана вийшла заміж за сера Освальда Мослі, засновника Британського союзу фашистів, який захоплювався Беніто Муссоліні. Причому заради Мослі вона пішла від барона Брайана Гіннесса, засновника пивного бренду Гіннесс, і кинула сина Джонатана. А Джессіка захоплювалася комунізмом і навіть брала участь у громадянській війні в Іспанії на боці республіканців. У Ненсі, яка стала відомою письменницею, був пристрасний роман з офіцером руху Вільна Франція, який боровся проти нацистів під час Другої світової війни.

Юніті Мітфорд вела щоденник свого перебування в Німеччині з 1935 до 1939 року і, згідно з Daily Mail, перераховує 139 випадків, коли вона зустрічалася з Гітлером, як він цілував їй руку або не спав, розмовляючи з нею до 3 години ночі. Уперше Юніті побачила Гітлера у плоті 1933 року, коли вона супроводжувала свою сестру Діану на мітинг фюрера в Нюрнберзі, на якому були присутні 400 000 нацистів. Вона навіть вивчила німецьку, щоб спілкуватися зі своїм кумиром.

У щоденнику є натяки на те, що у неї був любовний зв'язок із Гітлером, а історики вважають, що вона також була від нього вагітна.

"Якби цього не було знайдено, важливий внесок в історію було б загублено", — сказав Ендрю Лоуні, чия біографія Едуарда VIII "Король-зрадник", видана 2021 року, докладно описує його зречення від престолу, його зв'язки з нацистською Німеччиною та спроби Черчилля запобігти публікації німецьких документів, які розкривали б ступінь зв'язків герцога з Гітлером.

Ця інстинктивна секретність з боку британської держави зберігається і донині.

"Іронія полягає в тому, що найчастіше прориви в історичних знаннях відбуваються з приватних, а не з державних документів, і це тому, що їх пригнічують. Хто знає, що таїться в банківських сховищах по всьому світу? Це має стати закликом для істориків боротися за те, щоб ці матеріали були оприлюднені. У нас є Закон про публічні записи, який діє з 1830-х років і якого насправді не дотримуються", — сказав він в інтерв'ю.

Зв'язок Юніті Мітфорд і Адольфа Гітлера

Юніті Мітфорд, яка народилася в Лондоні, зуміла настільки інтегруватися в найближче оточення Гітлера, що, як кажуть, її присутність викликала у коханки Гітлера, Єви Браун, ревнощі до їхніх стосунків. Гітлера вона описувала, як "дуже милого і веселого".

Юніті Мітфорд і Адольф Гітлер Фото: dailymail.co.uk

Останній запис у її щоденнику датовано 1 вересня 1939 року, в день, коли Німеччина вторглася в Польщу, а війну було оголошено два дні потому. Юніті, якій тоді було 25 років, пізніше спробувала покінчити життя самогубством. Мабуть, засмучена перспективою війни між Британією і нацистською Німеччиною, вона стріляла в себе в Англійському саду Мюнхена. Юніті отримала пошкодження лівої півкулі мозку, і куля залишилася в черепі. Вона повернулася до Великої Британії, де й померла 1948 року у віці 33 років.

Примітно, але ресторан, де Юніті зустрічалася з Гітлером, досі існує. Osteria Bavaria, тепер перейменована в Osteria Italiana, — це скромний заклад, що пропонує першокласні страви італійської кухні на розі жвавої вулиці в центрі Мюнхена.

Osteria Bavaria, тепер перейменована в Osteria Italiana Фото: tripadvisor

Старовинна остерія, відкрита 1890 року, з її дерев'яними панелями на стінах і білими скатертинами, майже не змінилася. І туристи досі просять посадити їх за "столик фюрера", де за смаженою фореллю він обговорював із соратниками, як "врятувати Німеччину".

Нагадаємо, Фокус писав про те, що щоденник Юніті Мітфорд став доступний громадськості завдяки скрупульозному розслідуванню журналістів і редакторів. Перед цим було проведено експертизу почерку, чорнила і паперу, щоб упевнитися, що "мемуари" не є підробкою.