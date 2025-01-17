Сповнений інтимних і жахливих одкровень: знайдено секретний щоденник англійської подруги Гітлера

Дослідники виявили раніше невідомий щоденник британської подружки Гітлера Юніті Мітфорд. У ньому аристократка розповідає про всі свої 139 зустрічей із фюрером.

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У Британії опублікували раніше невідомі щоденники аристократки Юніті Мітфорд, яка була надзвичайно близька з Адольфом Гітлером. Записи охоплюють період з 1935 по 1939 рік і описують 139 зустрічей із главою Третього Рейху, зазначає Mail Online.

Молода красуня з вищого суспільства протягом п'яти років, що передували Другій світовій війні, довіряла свої секрети щоденнику, який до цього часу вважався втраченим. Як зазначається, своїм витонченим почерком Юніті Мітфорд захоплено розповідала про Гітлера, називаючи його виключно фюрером або ж "Він".

Вона була так захоплена нацистом, який був на 25 років старшим за неї, що у 20-річному віці переїхала до Мюнхена і незабаром увійшла до найближчого оточення нацистів.

"Найчудовіший день у моєму житті", написала Юніті 9 лютого 1935 року, коли вона вперше зустріла Гітлера і коли він покликав її за столик у ресторані.

Щоденник, як підкреслюється, сповнений інтимних і жахливих одкровень про Гітлера і саму англійку, яка стала його наперсницею. Свої зустрічі з фюрером Юніті виділяла, записуючи подробиці тільки червоним чорнилом.

Останній запис у її щоденнику в чорній шкіряній палітурці датований 1 вересня 1939 року, коли Німеччина вторглася до Польщі. Юніті була настільки засмучена перспективою війни між її батьківщиною та нацистською Німеччиною, що намагалася накласти на себе руки, вистріливши в голову, проте вижила. Жінка повернулася до Великої Британії, де померла 1948 року у віці 33 років.

Загублений щоденник став доступний громадськості через 86 років, зазначає Mail Online, завдяки скрупульозному розслідуванню журналістів і редакторів. Перед цим було проведено низку експертиз почерку, чорнила і паперу, щоб упевнитися, що "мемуари" не є підробкою.

Нагадаємо, на горищі будинку в США знайшли меню з капітуляційного банкету 1945 року. Учасникам подавали м'ясний рулет, кекс із родзинками, морозиво і сигари.

Також Фокус писав, що восени 2024 року під час сходження на "улюблену гору Гітлера" розбився німецький неонацист. Загиблий був скарбником у баварському регіональному об'єднанні правоекстремістської партії "Третій шлях".