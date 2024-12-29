Містичні сили та Ковчег заповіту: як Гітлер шукав допомоги в магії

Гітлер зібрав тисячі містичних томів і наказав провести археологічні розкопки, щоб виявити легендарну "божественну" цивілізацію.

Related video

За вісімдесят років, що минули після Другої світової війни, лише деякі теми вивчалися популярними істориками настільки ретельно і пильно, як виникнення нацистської партії. Адольф Гітлер використовував забобони і страхи простих людей, щоб захопити владу, а ідеологію своєї партії підкріплював містикою і біблійними легендами. Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

Історикам не зовсім зрозуміло, як партія НСДАП простежувала свої витоки в езотеричних традиціях, але було витрачено багато грошей і сил на дорогі розкопки по всьому світу в пошуках доказів існування зниклої арійської раси надлюдей, колись, імовірно, наділених даром екстрасенсорних здібностей.

Хоча зв'язок нацистів з окультизмом значною мірою залишився виноскою в історії, що збереглася лише для коротких натяків у фільмах про Індіану Джонса і відеоіграх серії Wolfenstein, дослідження показують, що нацисти насправді вдавалися до того, що вважали "магією".

Кадр із гри Wolfenstein Фото: Wikipedia

Однак їхня готовність ставити життєво важливі військові операції в залежність від сліпої віри в тарологів, промені смерті й астрологію дає змогу припустити, що вони також дали змогу забобонам зіграти ключову роль у формуванні Третього рейху.

Архітектор Голокосту і соратник Адольфа Гітлера Генріх Гіммлер збирав праці з окультизму і в його бібліотеці налічувалися тисячі томів.

За останні кілька десятиліть захоплення нацистів надприродним стало загальноприйнятим, проте в академічних колах воно досі залишається недостатньо вивченим.

У фільмі 1981 року "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" археолог Індіана Джонс б'ється з нацистськими військами в Єгипті, намагаючись повернути Ковчег Заповіту — стародавню реліквію, згадану в Старому Завіті, яка, як вважають у фільмі, володіє силою, що робить армії непереможними.

Кадр із фільму "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега" Фото: Скриншот

Сюжет здається надуманим, але він прижився в поп-культурі. У кіновсесвіті Marvel нацисти крадуть у Норвегії таємничу реліквію під назвою Тессеракт, щоб отримати особливі сили. Популярна серія ігор Call of Duty в одній з ігор пропонує гравцеві битися з ордами нацистів-зомбі, яких оживили "диво-зброєю".

Трейлер фільму "Капітан Америка"

Але донедавна зв'язки між нацистською партією та надприродним, окультизмом і так званими "прикордонними науками" принижували в дослідженнях, вважаючи їх трохи жартівливими. Ерік Курландер, американський історик зі Стетсонського університету, стверджує, що це питання заслуговує на більшу увагу.

У книжці Курландера "Монстри Гітлера: Надприродна історія Третього рейху" припускають, що нацисти були частиною покоління, яке виросло з недовірою до наукового методу й було готове перейматися фантастичними теоріями, що віддзеркалювали гордий образ Німеччини в націоналістичних народних — або Völkisch — оповідях.

На початку XX століття астрологія, лозоходство і ворожіння на картах Таро приваблювали широкі кола щиро віруючих, які хотіли заповнити порожнечу, що утворилася у зв'язку із занепадом християнства.

Нацистська партія об'єднала дивні ідеї про влаштування світу з параноїдальною та націоналістичною історією, сформувавшись на основі таємних підпільних груп, таких як Товариство Туле. Товариство Туле, утворене з Німецького ордену, об'єднало низку дослідницьких гуртків, що цікавилися критикою міжнародного капіталізму, расовою генеалогією, нордичною культурою та міфологією, зазначає Девід Лурссен у своїй книжці "Молот богів: товариство Туле і народження нацизму".

Саме ця група зрештою спонсорувала Німецьку робітничу партію, яку Гітлер реорганізував у Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію — нацистську партію.

Саме товариство Туле прийняло свастику, що санскритом означає "благополуччя", перш ніж нацисти зрештою привласнили її своєму руху. Вони вірили в теорію всесвітнього льоду, стверджуючи, що більша частина світу утворилася внаслідок зіткнення заповненої водою зірки з набагато більшою зіркою. Потім у Землю врізалася крижана комета, що містила "божественне насіння", і розкидала людей і тварин по всій планеті, перш ніж цивілізацію стародавніх аріїв знищив ще один крижаний місяць, що впав.

Звичайно, все це було відкрито теоретику-засновнику Гансу Гербігеру уві сні. Не маючи жодної наукової освіти, він стверджував, що прокинувся з інтуїтивним знанням фізики сонячної системи та опублікував книжку з астрономом-аматором Філіпом Фаутом 1921 року.

Коли нацисти прийшли до влади, вони організували розкопки в усьому світі в надії знайти деякі з цих древніх забутих артефактів.

Перед початком війни до Тибету було відправлено офіційну експедицію для розвідки доказів того, що арійці жили в Гімалаях до того, як їхню цивілізацію знищив крижаний місяць.

Потім, між 1935 і 1945 роками, СС курирувала "Аненербе" — організацію, завданням якої було просування расових доктрин і пошук по всьому світу свідчень історичної арійської цивілізації, а також фінансування розкопок на старих факторіях вікінгів у пошуках міфічних "нордичних" реліквій.

"Аненербе" виросло з Товариства Германа Вірта, заснованого голландсько-німецьким вченим, захопленим Туле, легендою про Атлантиду і пошуком передбачуваного доісторичного арктичного крижаного арктичного континенту, де, ймовірно, зародилися арійці.

Пошуки Вірта привели його до Фрісландії в 1920-х роках, де він виявив дивні прикраси, які, як він припустив, були стародавніми німецькими ієрогліфами. Вони виявилися випадковими орнаментами. Проте Вірт передав свої знахідки Генріху Гіммлеру.

Гіммлер, який з юних років захоплювався містицизмом і расистською "філософією" стародавньої арійської історії, зібрав колекцію з 13 000 книжок з окультизму, а його СС використовував як логотип арманські руни, придумані окультистом і євгеніком Гвідо фон Лістом.

Адольф Гітлер запозичив свастику із санскриту

Нацисти також наймали астрологів для збору військової розвідувальної інформації під час війни. Коли Муссоліні був повалений, нацистське керівництво випустило "досвідчених" лозоходців і фокусників, щоб знайти його, не шкодуючи коштів. Коли командос зрештою знайшли його, маги приписали собі заслугу. Однак замість того, щоб висміяти їх, Гіммлер призначив провідного мага Вільгельма Вульфа своїм особистим астрологом.

Після Другої світової війни єврейська філософиня Ганна Арендт спробувала зрозуміти умови, які дали змогу нацистській партії піднятися в Німеччині на початку 1930-х років.

Вона зосередилася на появі нових матеріальних умов і переосмисленні ідей, які підготували світ до тоталітарної політики. "Витоки тоталітаризму" були суперечливими, але були спрямовані на розуміння менталітету, який дозволив величезним верствам населення бути залученими до популістського руху.

Захоплення нацистів окультизмом не малює повної картини, але певною мірою допомагає охарактеризувати людей Веймарської республіки, виявити їхню схожість і відмінності з сучасним суспільством.

Неонацистські групи ненависті в США продовжують посилатися на рунічні символи у своїх повідомленнях, а учасники заворушень у Великій Британії цього літа були позначені нацистськими свастиками. Історія німецького фольклору, народного націоналізму, товариства Туле і Німецької робітничої партії відображає історію людства, уроки якої несуть у собі суворе застереження для сьогодення.

Нагадаємо, археологи зробили моторошне відкриття, досліджуючи Вовче лігво, яке колись було будинком Германа Герінга, а згодом стало штаб-квартирою Адольфа Гітлера. Під підлогою резиденції Герінга дослідники виявили скелети п'яти осіб