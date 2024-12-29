Мистические силы и Ковчег завета: как Гитлер искал помощи в магии

Гитлер собрал тысячи мистических томов и приказал провести археологические раскопки, чтобы обнаружить легендарную "божественную" цивилизацию.

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За восемьдесят лет, прошедших после Второй мировой войны, лишь немногие темы изучались популярными историками столь тщательно и пристально, как возникновение нацистской партии. Адольф Гитлер использовал предрассудки и страхи простых людей, чтобы захватить власть, а идеологию своей партии подкреплял мистикой и библейскими легендами. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Историкам не совсем понятно, как партия НСДАП прослеживала свои истоки в эзотерических традициях, но было потрачено много денег и сил на дорогостоящие раскопки по всему миру в поисках доказательств существования исчезнувшей арийской расы сверхлюдей, когда-то предположительно наделенных даром экстрасенсорных способностей.

Хотя связь нацистов с оккультизмом в значительной степени осталась сноской в ​​истории, сохранившейся лишь для кратких намеков в фильмах об Индиане Джонсе и видеоиграх серии Wolfenstein, исследования показывают, что нацисты на самом деле прибегали к тому, что считали "магией".

Кадр из игры Wolfenstein Фото: Wikipedia

Однако их готовность ставить жизненно важные военные операции в зависимость от слепой веры в тарологов, лучи смерти и астрологию, позволяет предположить, что они также позволили суевериям сыграть ключевую роль в формировании Третьего рейха.

Архитектор Холокоста и соратник Адольфа Гитлера Генрих Гиммлер собирал труды по оккультизму и в его библиотеке насчитывались тысячи томов.

За последние несколько десятилетий увлечение нацистов сверхъестественным стало общепринятым, однако в академических кругах оно до сих пор остается недостаточно изученным.

В фильме 1981 года "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" археолог Индиана Джонс сражается с нацистскими войсками в Египте, пытаясь вернуть Ковчег Завета — древнюю реликвию, упомянутую в Ветхом Завете, которая, как полагают в фильме, обладает силой, делающей армии непобедимыми.

Кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" Фото: Скриншот

Сюжет кажется надуманным, но он прижился в поп-культуре. В киновселенной Marvel нацисты крадут в Норвегии таинственную реликвию под названием Тессеракт, чтобы получить особые силы. Популярная серия игр Call of Duty в одной из игр предлагает игроку сражаться с ордами нацистов-зомби, которых оживили "чудо-оружием".

Трейлер фильма "Капитан Америка"

Но до недавнего времени связи между нацистской партией и сверхъестественным, оккультизмом и так называемыми "пограничными науками" принижались в исследованиях, считая их немного шутливыми. Эрик Курландер, американский историк из Стетсонского университета, утверждает, что этот вопрос заслуживает большего внимания.

В книге Курландера "Монстры Гитлера: Сверхъестественная история Третьего рейха" предполагается, что нацисты были частью поколения, которое выросло с недоверием к научному методу и было готово заниматься фантастическими теориями, отражавшими гордый образ Германии в националистических народных — или Völkisch — сказаниях.

В начале XX века астрология, лозоходство и гадание на картах Таро привлекали широкие круги искренне верующих, желавших заполнить пустоту, образовавшуюся в связи с упадком христианства.

Нацистская партия объединила странные идеи об устройстве мира с параноидальной и националистической историей, сформировавшись на основе тайных подпольных групп, таких как Общество Туле. Общество Туле, образованное из Германского ордена, объединило ряд исследовательских кружков, интересующихся критикой международного капитализма, расовой генеалогией, нордической культурой и мифологией, отмечает Дэвид Лурссен в своей книге "Молот богов: общество Туле и рождение нацизма".

Именно эта группа в конечном итоге спонсировала Немецкую рабочую партию, которую Гитлер реорганизовал в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию — нацистскую партию.

Именно общество Туле приняло свастику, что на санскрите означает "благополучие", прежде чем нацисты в конечном итоге присвоили ее своему движению. Они верили в теорию всемирного льда, утверждая, что большая часть мира образовалась в результате столкновения заполненной водой звезды с гораздо большей звездой. Затем в Землю врезалась ледяная комета, содержащая "божественное семя", и разбросала людей и животных по всей планете, прежде чем цивилизация древних ариев была уничтожена еще одной упавшей ледяной луной.

Конечно, все это было открыто теоретику-основателю Гансу Хербигеру во сне. Не имея никакого научного образования, он утверждал, что проснулся с интуитивным знанием физики солнечной системы и опубликовал книгу с астрономом-любителем Филиппом Фаутом в 1921 году.

Когда нацисты пришли к власти, они организовали раскопки по всему миру в надежде найти некоторые из этих древних забытых артефактов.

Перед началом войны в Тибет была отправлена ​​официальная экспедиция для разведки доказательств того, что арийцы жили в Гималаях до того, как их цивилизация была уничтожена ледяной луной.

Затем, между 1935 и 1945 годами, СС курировала "Аненербе" — организацию, задачей которой было продвижение расовых доктрин и поиск по всему миру свидетельств исторической арийской цивилизации, а также финансирование раскопок на старых факториях викингов в поисках мифических "нордических" реликвий.

"Аненербе" выросло из Общества Германа Вирта, основанного голландско-немецким ученым, увлеченным Туле, легендой об Атлантиде и поиском предполагаемого доисторического арктического ледяного континента, где предположительно зародились арийцы.

Поиски Вирта привели его в Фрисландию в 1920-х годах, где он обнаружил странные украшения, которые, как он предположил, были древними германскими иероглифами. Они оказались случайными орнаментами. Тем не менее Вирт передал свои находки Генриху Гиммлеру.

Гиммлер, с юных лет увлекавшийся мистицизмом и расистской "философией" древней арийской истории, собрал коллекцию из 13 000 книг по оккультизму, а его СС использовал в качестве логотипа арманские руны, придуманные оккультистом и евгеником Гвидо фон Листом.

Адольф Гитлер позаимствовал свастику из санскрита

Нацисты также нанимали астрологов для сбора военной разведывательной информации во время войны. Когда Муссолини был свергнут, нацистское руководство выпустило "опытных" лозоходцев и фокусников, чтобы найти его, не жалея средств. Когда коммандос в конце концов нашли его, маги приписали себе заслугу. Однако вместо того, чтобы высмеять их, Гиммлер назначил ведущего мага Вильгельма Вульфа своим личным астрологом.

После Второй мировой войны еврейский философ Ханна Арендт попыталась понять условия, которые позволили нацистской партии подняться в Германии в начале 1930-х годов.

Она сосредоточилась на появлении новых материальных условий и переосмыслении идей, которые подготовили мир к тоталитарной политике. "Истоки тоталитаризма" были спорными, но были направлены на понимание менталитета, который позволил огромным слоям населения быть вовлеченными в популистское движение.

Увлечение нацистов оккультизмом не рисует полной картины, но в некоторой степени помогает охарактеризовать людей Веймарской республики, выявить их сходства и различия с современным обществом.

Неонацистские группы ненависти в США продолжают ссылаться на рунические символы в своих сообщениях, а участники беспорядков в Великобритании этим летом были отмечены нацистскими свастиками. История немецкого фольклора, народного национализма, общества Туле и Немецкой рабочей партии отражает историю человечества, уроки которой несут в себе суровое предостережение для настоящего времени.

Напомним, археологи сделали жуткое открытие, исследуя Волчье логово, которое когда-то было домом Германа Геринга, а впоследствии стало штаб-квартирой Адольфа Гитлера. Под полом резиденции Геринга исследователи обнаружили скелеты пяти человек