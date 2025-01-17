Полон интимных и ужасающих откровений: найден секретный дневник английской подруги Гитлера

Исследователи обнаружили ранее неизвестный дневник британской подружки Гитлера Юнити Митфорд. В нем аристократка рассказывает о всех своих 139 встречах с фюрером.

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В Британии опубликовали ранее неизвестные дневники аристократки Юнити Митфорд, которая была необычайно близка с Адольфом Гитлером. Записи охватывают период с 1935 по 1939 год и описывают 139 встреч с главой Третьего Рейха, отмечает Mail Online.

Молодая красавица из высшего общества в течение пяти лет, предшествовавших Второй мировой войне, доверяла свои секреты дневнику, который до этого времени считался потерянным. Как отмечается, своим изящным почерком Юнити Митфорд восторженно рассказывала о Гитлере, называя его исключительно фюрером или же "Он".

Она была так увлечена нацистом, который был на 25 лет ее старше, что в 20-летнем возрасте переехала в Мюнхен и вскоре вошла ближайшее окружение нацистов.

"Самый замечательный день в моей жизни", написала Юнити 9 февраля 1935 года, когда она впервые встретила Гитлера и когда он позвал ее за столик в ресторане.

Дневник, как подчеркивается, полон интимных и ужасающих откровений о Гитлере и самой англичанке, которая стала его наперсницей. Свои встречи с фюрером Юнити выделяла, записывая подробности только красными чернилами.

Последняя запись в ее дневнике в черном кожаном переплете датирована 1 сентября 1939 года, когда Германия вторглась в Польшу. Юнити была настолько расстроена перспективой войны между ее родиной и нацистской Германией, что пыталась покончить с собой, выстрелив в голову, однако выжила. Женщина вернулась в Великобританию, где умерла в 1948 году в возрасте 33 лет.

Утерянный дневник стал доступен общественности спустя 86 лет, отмечает Mail Online, благодаря скрупулезному расследованию журналистов и редакторов. Перед этим была проведена череда экспертиз почерка, чернил и бумаги, чтобы удостовериться, что "мемуары" не являются подделкой.

Напомним, на чердаке дома в США нашли меню с капитуляционного банкета 1945 года. Участникам подавали мясной рулет, кекс с изюмом, мороженое и сигары.

Также Фокус писал, что осенью 2024 года во время восхождения на "любимую гору Гитлера" разбился немецкий неонацист. Погибший был казначеем в баварском региональном объединении правоэкстремистской партии "Третий путь".