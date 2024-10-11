Немецкий неонацист разбился во время восхождения на "любимую гору Гитлера", — СМИ (фото)

Мужчина был казначеем правоэкстремистской партии "Der III. Weg". Теперь его друзья собирают деньги на мемориальную доску.

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Ассоциация Красного Креста округа Берхтесгаден подтвердила, что Андреас М. из Фрайзинга погиб во время восхождения на гору Унтерсберг в составе международной группы из 30 человек. 37-летний мужчина, как пишет Daily Mail, считался одним из ведущих неонацистов Баварии.

Происшествие случилось еще 29 сентября, однако известно о нем стало только сейчас.

Гора высотой 1972 метра была любимым видом Адольфа Гитлера, а его загородный дом Бергхоф на противоположном склоне горы Оберзальцберг нацистский диктатор превратил в свою резиденцию.

Когда группа туристов начала спускаться с вершины, называемой Штерхаус, Андреас М. поскользнулся на мокром корне и пролетев 60 метров вниз, остался лежать на тропе, получив смертельные ранения.

Его спутники позвонили в службу спасения и попытались реанимировать 37-летнего мужчину. Экипаж спасательного вертолета уже через несколько минут спустил врача, который лишь констатировал смерть.

Отмечается, что Андреас был казначеем, то есть одной из ведущих фигур в баварском региональном объединении правоэкстремистской партии "Третий путь" ("Der III. Weg").

Друзья и единомышленники погибшего в качестве пожертвований уже собрали 12 000 евро, которые пойдут на установку на горе мемориальной доски.

Напомним, в Китае 42-летний турист путешествовал по горам Фаньцзэнцзянь, но поскользнулся на мокрых камнях и упал вместе с камерой, которая все это время работала в режиме записи. Мужчина остался жив лишь благодаря дереву, которое остановило его падение.

Фокус писал, что исследователь пещер Джон Эдвард Джонс перенес одну из "худших смертей", какие только можно себе представить.