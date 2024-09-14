Худшая смерть из всех возможных: мужчина трагически погиб во время исследования гор

Джон Эдвард Джонс оказался в слишком узкой пещере, из которой он не смог выбраться.

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Исследователь пещер перенес "худшую смерть", какую только можно себе представить. Об этом пишет издание Unilad.

Джон Эдвард Джонс отправился в печально известную пещеру Nutty Putty 24 ноября 2009 года, но, к сожалению, так и не вернулся.

История Джонса долгое время циркулировала в социальных сетях из-за трагических — и столь же ужасающих — обстоятельств, и люди по-прежнему заворожены его смертью. Некоторые даже описывают смерть Джонса как "худшую из все, что только можно себе представить" из-за паники и страха, которые охватили его во время тщетных попыток сбежать.

26-летний мужчина, его брат Джош и несколько друзей семьи исследовали пещеру Натти-Патти, расположенную примерно в 55 милях от Солт-Лейк-Сити, в ноябре 2009 года. Джонс был опытным спелеологом и студентом-медиком, но во время своей экспедиции он пришел к пугающему выводу.

Он решил попытаться найти образование, известное как Родовой канал, представляющее собой узкий проход, по которому спелеологи должны осторожно проползти. Думая, что он на правильном пути и нашел Родовой канал, Джонс медленно пробрался в узкий проход, прежде чем понял, что совершил серьезную ошибку.

Джонс оказался в ловушке в пространстве размером всего 10 дюймов в ширину и 18 дюймов в высоту, и не только это, он еще и был вверх ногами.

Когда его грудь снова расширилась во время вдоха, он застрял. Попытки освободиться только заставили Джона скользнуть глубже в более узкую сторону отверстия.

С одной рукой, зажатой под ним, и другой, отведенной назад выступом скалы, он оказался беспомощно зажатым в перевернутом положении под пугающим углом.

Джон в конце концов замолчал и позже потерял сознание. Пробыв в ловушке около 27-28 часов, его сердце не выдержало, и он трагически умер от остановки сердца.

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