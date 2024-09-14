Найгірша смерть з усіх можливих: чоловік трагічно загинув під час дослідження гір

Джон Едвард Джонс опинився в занадто вузькій печері, з якої він не зміг вибратися.

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Дослідник печер переніс "найгіршу смерть", яку тільки можна собі уявити. Про це пише видання Unilad.

Джон Едвард Джонс вирушив у сумнозвісну печеру Nutty Putty 24 листопада 2009 року, але, на жаль, так і не повернувся.

Історія Джонса довгий час циркулювала в соціальних мережах через трагічні — і настільки ж жахливі — обставини, і люди, як і раніше, заворожені його смертю. Деякі навіть описують смерть Джонса як "найгіршу з усього, що тільки можна собі уявити" через паніку і страх, які охопили його під час марних спроб втекти.

26-річний чоловік, його брат Джош і кілька друзів сім'ї досліджували печеру Натті-Патті, розташовану приблизно за 55 миль від Солт-Лейк-Сіті, в листопаді 2009 року. Джонс був досвідченим спелеологом і студентом-медиком, але під час своєї експедиції він дійшов лякаючого висновку.

Він вирішив спробувати знайти утворення, відоме як Родовий канал, що являє собою вузький прохід, по якому спелеологи повинні обережно проповзти. Думаючи, що він на правильному шляху і знайшов Родовий канал, Джонс повільно пробрався у вузький прохід, перш ніж зрозумів, що зробив серйозну помилку.

Джонс опинився в пастці в просторі розміром всього 10 дюймів завширшки і 18 дюймів заввишки, і не тільки це, він ще й був догори ногами.

Коли його груди знову розширилися під час вдиху, він застряг. Спроби звільнитися тільки змусили Джона ковзнути глибше у вужчу сторону отвору.

З однією рукою, затиснутою під ним, та іншою, відведеною назад виступом скелі, він опинився безпомічно затиснутим у перевернутому положенні під страшним кутом.

Джон зрештою замовк і пізніше втратив свідомість. Пробувши в пастці близько 27-28 годин, його серце не витримало, і він трагічно помер від зупинки серця.

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