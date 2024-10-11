Німецький неонацист розбився під час сходження на "улюблену гору Гітлера", — ЗМІ (фото)

Чоловік був скарбником правоекстремістської партії "Der III. Weg". Тепер його друзі збирають гроші на меморіальну дошку.

Related video

Асоціація Червоного Хреста округу Берхтесгаден підтвердила, що Андреас М. із Фрайзинга загинув під час сходження на гору Унтерсберг у складі міжнародної групи з 30 осіб. 37-річний чоловік, як пише Daily Mail, вважався одним із провідних неонацистів Баварії.

Подія трапилася ще 29 вересня, проте відомо про неї стало тільки зараз.

Гора заввишки 1972 метри була улюбленим краєвидом Адольфа Гітлера, а його заміський будинок Бергхоф на протилежному схилі гори Оберзальцберг нацистський диктатор перетворив на свою резиденцію.

Коли група туристів почала спускатися з вершини, званої Штерхаус, Андреас М. послизнувся на мокрому корені та, пролетівши 60 метрів донизу, залишився лежати на стежці, отримавши смертельні поранення.

Його супутники зателефонували до служби порятунку і спробували реанімувати 37-річного чоловіка. Екіпаж рятувального вертольота вже за кілька хвилин спустив лікаря, який лише констатував смерть.

Зазначається, що Андреас був скарбником, тобто однією з провідних фігур у баварському регіональному об'єднанні правоекстремістської партії "Третій шлях" ("Der III. Weg").

Друзі та однодумці загиблого як пожертви вже зібрали 12 000 євро, які підуть на встановлення на горі меморіальної дошки.

Нагадаємо, у Китаї 42-річний турист подорожував горами Фаньцзенцзянь, але послизнувся на мокрому камінні та впав разом із камерою, яка весь цей час працювала в режимі запису. Чоловік залишився живим лише завдяки дереву, яке зупинило його падіння.

Фокус писав, що дослідник печер Джон Едвард Джонс переніс одну з "найгірших смертей", які тільки можна собі уявити.