На чердаке дома в США нашли меню с нацистской символикой с капитуляционного банкета 1945 года

В папке был список военных США, которых пригласили на пир. А сама она была сувениром.

Related video

Новый владелец дома в США был шокирован, когда исследовал чердак своей новой собственности и нашел нацистские памятные вещи. Он поделился своими находками на сайте Reddit с единственной целью спросить пользователей интернета об артефакте, включая то, откуда он мог взяться и может ли он чего-то стоить. Об этом пишет Newsweek.

На фотографиях видно ярко-красную папку с печально известной нацистской символикой. А новый владелец артефакта рассказал: "Я нашел папку на чердаке только что приобретенного дома. Солдат Второй мировой войны прислал это и некоторые другие вещи по почте своей матери, которая раньше жила в этом доме, чтобы она их для него сохранила".

На обороте папки содержалась записка, в которой говорилось, что она "была подарена в качестве сувенира от 19-го артиллерийского батальона", части армии США, которая базировалась в Германии, это был подарок гостям на банкете, состоявшемся в Германии 10 июня 1945 года в Мюнхене, через месяц после капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В документах были перечислены имена присутствующих, в том числе высокопоставленных офицеров США и представителей компаний "Форд" и "Крайслер", а также содержалось меню ужина того вечера. Подавали мясной рулет, кекс с изюмом, мороженое и сигары.

Находка на чердаке дома в США Фото: Reddit Находка на чердаке дома в США Фото: Reddit

Также пользователь Reddit сообщил, что, кроме папки, нашел другие предметы времен Второй мировой войны, в частности бумажные деньги и монеты.

Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit

Публикация, опубликованная 26 сентября, собрала сотни комментариев, и шла дискуссия о том, должен ли нашедший сохранить ее, продать, подарить музею или уничтожить.

Один из комментаторов утверждал: "Не продавайте это из-за нацистского элемента, это часть довольно уникального фрагмента истории армии США. Это меню и список гостей действительно интересны, а состояние замечательное".

Другой согласился: "Это часть истории США, которую американец забрал домой как военный трофей". И напомнил, что это вещь с того времени, когда нацистская Германия уже капитулировала.

В комментарии Newsweek на фоне онлайн-дебатов Карен Поллок CBE, исполнительный директор Образовательного треста Холокоста Великобритании, сказала: "Мы бы не классифицировали такие предметы как сувениры или предметы коллекционирования, а скорее как яркие напоминания о темной главе в истории человечества".

Освобождение Западной Европы во Второй мировой войне началось с операции "День Д", которая состоялась в июне 1944 года, когда почти 133 000 военных из США, Великобритании и их союзников высадились в Нормандии на 7 000 кораблей и десантных катеров, укомплектованных более 195 000 военнослужащих.

Германия капитулировала в мае 1945 года, а ужин, на котором раздавали папки, одна из которых попала в руки американца, состоялся через месяц. Война официально завершится в сентябре 1945 года после капитуляции Японии.

Напомним, Фокус писал о компании Adidas, которая оказалась в центре скандала, выпустив новую майку накануне чемпионата Европы, который принимала Германия этим летом. Дизайн оказался настолько странным, что компании напомнили о ее прошлом. Ведь основатель Adidas был членом нацистской партии.