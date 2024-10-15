На горищі будинку в США знайшли меню із нацистською символікою з капітуляційного бенкету 1945 року

У папці був список військових США, яких запросили на бенкет. А сама вона була сувеніром.

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Новий власник будинку у США був шокований, коли досліджував горище своєї нової власності та знайшов нацистські пам’ятні речі. Він поділився своїми знахідками на сайті Reddit з єдиною метою запитати користувачів інтернету про артефакт, включно з тим, звідки він міг узятися і чи може він чогось коштувати. Про це пише Newsweek.

На фото видно яскраво-червону папку із сумнозвісною нацистською символікою. А новий власник артефакту розповів: "Я знайшов папку на горищі щойно придбаного будинку. Солдат Другої світової війни надіслав це та деякі інші речі поштою своїй матері, яка раніше жила в цьому будинку, щоб вона їх для нього зберегла".

На звороті папки містилася записка, у якій говорилося, що її "подарували як сувенір від 19-го артилерійського батальйону", частини армії США, яка базувалася в Німеччині, це був подарунок гостям на бенкеті, що відбувся в Німеччині 10 червня 1945 року в Мюнхені, через місяць після капітуляції Німеччини у Другій світовій війні.

У документах були перераховані імена присутніх, зокрема високопоставлених офіцерів США та представників компаній "Форд" та "Крайслер", а також містилося меню вечері того вечора. Подавали м'ясний рулет, кекс з родзинками, морозиво та сигари.

Знахідка на горищі будинку в США Фото: Reddit Знахідка на горищі будинку в США Фото: Reddit

Також користувач Reddit повідомив, що, окрім папки, знайшов інші предмети часів Другої світової війни, зокрема паперові гроші та монети.

Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit

Публікація, опублікована 26 вересня, зібрала сотні коментарів, і точилася дискусія щодо того, чи повинен той, хто знайшов, зберегти її, продати, подарувати музею чи знищити.

Один із коментаторів стверджував: "Не продавайте це через нацистський елемент, це частина досить унікального фрагмента історії армії США. Це меню та список гостей справді цікаві, а стан чудовий".

Інший погодився: "Це частина історії США, яку американець забрав додому як військовий трофей". Та нагадав, що це річ з того часу, коли нацистська Німеччина вже капітулювала.

У коментарі Newsweek на тлі онлайн-дебатів Карен Поллок CBE, виконавча директорка Освітнього тресту Голокосту Великої Британії, сказала: "Ми б не класифікували такі предмети як сувеніри чи предмети колекціонування, а радше як яскраві нагадування про темну главу в історії людства".

Звільнення Західної Європи в Другій світовій війні почалося з операції "День Д", яка відбулася в червні 1944 року, коли майже 133 000 військових із США, Великобританії та їхніх союзників висадилися в Нормандії на 7 000 кораблях і десантних катерах, укомплектованих понад 195 000 військовослужбовцями.

Німеччина капітулювала в травні 1945 року, а вечеря, на якій роздавали папки, одна з яких потрапила до рук американця, відбулася через місяць. Війна офіційно завершилася у вересні 1945 року після капітуляції Японії.

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