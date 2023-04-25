Спадкоємиця імперії Гіннесс розповіла про нещасливий шлюб з мільярдером і дружбу з Далі

55-річна Дафна Гіннесс у дитинстві грала з Сальвадором Далі, була музою дизайнерів, ювелірів та музикантів. І мало не загинула від руки друга сім'ї.

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Дафна Гіннесс у 55 років дала інтерв'ю, розповівши про своє життя, яке вона сама називає "похмурим і сюрреалістичним". Вона любить читати про себе чутки, не вірить у психіатрію та не надто вражена сучасними технологіями. Інтерв'ю у світської левиці, спадкоємиці мільярдів та музи взяло видання The Guardian.

Дафна Гіннесс народилася в сім'ї спадкоємця пивоварного заводу Джонатана Гіннесса (раніше відомого як лорд Мойн) та його другої дружини Сюзанни Лісні. Її улюблена бабуся Діана Мітфорд була дружиною Освальда Мослі, фундатора Британського союзу фашистів.

Дафна Гіннесс

Її батько, Джонатан Гіннесс, британський пер, мав дітей від трьох різних жінок. Зараз, як каже Дафна, вони все дружать. Коли він одружився з матір'ю Дафни, Сюзанні, Джонатан купив колишній монастир в Іспанії, де його сусідом був Сальвадор Далі, який тримав омарів у своєму басейні. Гіннесси проводили там кілька місяців на рік, без електрики та без машини. Ліжко Дафни стояло поруч із монастирським вівтарем. Вона проводила багато часу в печерах, граючи з шершнями або отримуючи поради від Далі, великого друга її матері, про те, як бути неслухняною.

У п'ять років Дафна мало не загинула та пережила викрадення. 1972 року друг сім'ї на ім'я Тоні Бекеланд з'явився в будинку її батька в Кенсінгтоні в пошуках своєї матері, яка обідала з її матір'ю. Прислуга впустила його в будинок, а він зайшов до дитячої кімнати Дафни. Тоні був шизофреніком, схильний до насильства, хоч про це ніхто не знав. 25-річний хлопець узяв Дафну в заручниці та заявив, що хоче убити всіх жінок у будинку.

"Я пам'ятаю, як мене вели по цьому будинку з ножем біля шиї, закривавленою і в порізах. Я опинилася біля будинку на Кенсінгтон-сквер, мені все ще погрожували ножем. Мене врятувала економка моїх батьків, яка намагалася перешкодити йому вбити мене. Він поставив мене з ножем поруч із поруччям і сказав: "Смерть усім жінкам, смерть", — матері Дафни та Тоні приїхали на таксі, а він втік через заднє подвір'я. Його мати запевнила всіх, що Тоні не небезпечний. І він убив її наступного дня. Відбувши термін у в'язниці Бродмур, він вирушив до США, де спробував убити свою бабусю.

Дивно, але Дафні не надали жодної психологічної допомоги. Її навіть до ладу не допитали.

"Коли я нарешті почула, що він наклав на себе руки у в'язниці острова Рікерс багато років по тому, я зазнала величезного полегшення", — Дафна зізналася, що довгі роки побоювалася, що Тоні прийде за нею. У 2007 році Джуліанна Мур та Едді Редмейн зняли фільм про його справу, названий "Дика грація".

Трейлери фильму "Дика грація"

"Життя — це комедія і трагедія в рівних частках. І головне — спробувати взяти себе в руки та створити з цього щось варте", — каже Дафна, яка любить читати про себе. Остання чутка про те, що вона була в союзі з дияволом.

"Їм також вдалося знайти фотографію, на якій я п'ю томатний сік, тому вони заявили, що це була кров дітей, і що я була в QAnon і у мене було двоє таємних дітей QAnon", — дивується Дафна, життя якої значно більше вражає, ніж вигадані чутки.

1987 року її видали заміж, коли їй було 19 років. Її чоловіком став грецький судноплавний магнат Спірос Ніархос. Вона народила першого з трьох дітей у 1989 році та розлучилася у 1999 році. Вона каже, що зараз дружить із колишнім чоловіком. Але коли вони були одружені, то це швидше нагадувало золоту клітку. Після розлучення їй не давали спілкуватися з дітьми, а у шлюбі їй давали лише "пару вихідних" після кожних пологів, перш ніж очікувалося, що вона "повернеться до рутини" дружини магната. Але інтерес таблоїдів було зосереджено лише на компенсації у розмірі 39 мільйонів доларів, яку вона отримала після розлучення.

Звільнившись від ролі світської дружини, вона стала невіддільною частиною світу лондонської моди, потоваришувавши з Олександром Макквіном та Ізабеллою Блоу, працюючи для них моделлю.

Дафна Гіннесс у сукні від Олександра Маккуїна

Дафна займалася дизайном одягу та прикрас. Разом із ювеліром Шоном Ліном вона створила унікальний ювелірний виріб Contra Mundum ("Проти всього світу") — сталеву рукавичку, інкрустовану п'ятьма тисячами діамантів, яка стала музейним експонатом.

І Макквін, і Блоу наклали на себе руки, Блоу в 2007 році, Макквін через три роки. Її брат Джаспер помер від раку 2011 року. Їхня смерть глибоко вплинула на Дафну Гіннесс. Але вона не вірить у психіатрію та підозрює, що ліки часто погіршували ситуацію, "особливо з Ізабеллою". На знак пам'яті вона викупила весь її гардероб на аукціоні.

Зараз вона займається музикою, головним чином завдяки Девіду Боуї, з яким товаришувала і за яким дуже сумує.

Дафна справляє враження смішного та добре поінформованого співрозмовника. Якось вона знає все про те, скільки грошей Ілон Маск витратив на покупку Twitter, і про плани майбутньої коронації короля Чарльза. Вона зазначає, що не знає Маска особисто, але каже: "Потрібно дати людям шанс. І шанс облажатися".

Дафна Гіннесс

Останнім часом її тягне стати "неолуддитом", і вона вважає, що смартфони, ймовірно, всі зіпсували, хоча вона користується соціальними мережами та завжди глибоко цікавилася технологіями.

Через її статус світської левиці відносини Гіннесс часто висвітлюються в ЗМІ. У нульових вона недовго зустрічалася з актором Томом Холландером. Зовсім недавно вона мала тривалі стосунки з Бернаром-Анрі Леві, французьким інтелектуалом, який весь цей час залишався одружений. Гіннесс описала себе як безнадійного романтика, але не вірить, що колись знову вийде заміж.

"Не думаю, що мене хтось попросить. Але я вірю в мистецтво. І це справді єдине, що мене ніколи не підводило", — жартує Дафна.

Нагадаємо, раніше вийшла заміж спадкоємиця знаменитого алкогольного бренду Bacardi, 29-річна Еріка Васкес-Бакарді.