Спадкоємиця бренду Bacardi влаштувала розкішне триденне весілля

Розкішне свято коштувало 4 мільйони доларів і відбулося в Disney World.

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Спадкоємиця знаменитого алкогольного бренду Bacardi, 29-річна Еріка Васкес-Бакарді вийшла заміж за 32-річного гравця у софтбол Джоуї Депріст-Каппареллі цього тижня. Мати Еріки — Хільда, праправнучка засновника Bacardi Дона Факундо, не поскупилася і влаштувала для дочки розкішне казкове весілля. Про це пише People.

Місце проведення весілля перетворилося на "химерний" ліс і зібрало 300 гостей. Триденне весілля відбулося в Disney World в Орландо, штат Флорида на курорті Four Seasons.

Знаменитий організатор весіль Девід Тутера та його команда перетворили бальний зал курорту Palm на "чарівний ліс". Все було прикрашене в зелених і бузкових тонах. А подружки нареченої одягли сукні лавандового відтінку. Стіни та банкетні столи прикрашали букети французьких тюльпанів, дельфініуму та троянд. А вітражі, прикрашені гліцініями, були тлом для весільної церемонії.

Джоуї Депріст-Каппареллі та Еріка Васкес-Бакарді

Навіть багатоярусний торт прикрашали бузкові квіти та метелики.

Еріка йшла проходом у сукні від Galia Lahav. Раніше в сукні від цього ж бренду одружувалася модель Дафна Гроенвельд. А також Настя Каменських і Ксенія Собчак. Вбрання цього ізраїльського бренду дуже любить Дженніфер Лопес.

Розважали гостей володарка премії "Греммі" скрипалька Мірі Бен Арі та номінантка "Тоні" й "Греммі" Шошана.

Після церемонії гостей пригощали напоями та закусками: мінібрі з інжирним джемом та мигдалем, молодою картоплею зі сметаною та яловичиною Веллінгтон із мармеладом із червоної цибулі.

Завершували трапезу мінідесерти, макаруни та квіткові капкейки. Весільний торт створив знаменитий шеф-кондитер Рабії Сабер, що складається з ванільного та шоколадного ярусів із Bacardi та Crème Anglais.

А коктейлі, звісно, готували із напоїв бренду Bacardi.

Одним із гостей на приголомшливому весіллі був популярний ютубер Зейн Хіджазі, який розповів, що весілля нагадувало фестиваль Коачеллу, а танцпол був підсвічений так, що створювалося враження, ніби гості танцюють на поверхні озера.

Обранцем Еріки став спортсмен Джоуї Депріст-Каппареллі Фото: people

Нагадаємо, у 2016 році обсяг продажів Bacardi, найбільшої у світі приватної компанії з виробництва спиртних напоїв, становив приблизно 4,6 мільярдів доларів.

Компанія належить сім'ї протягом семи поколінь з моменту її заснування в 1862 році Доном Факундо Бакарді Массо в Сантьяго-де-Куба. Після 1960 року, коли революційний уряд конфіскував без будь-якої компенсації всі активи компанії на Кубі, Bacardi продовжує свою діяльність у чотирьох інших країнах: США, Мексика, Пуерто-Ріко та Багами, згодом відкривши компанії і в інших країнах. Але будівля штаб-квартири бренду, побудована в стилі ар-деко, була і залишається однією з найкрасивіших і найбільших у Гавані.

Компанії також належать такі бренди, як D'usse, Bombay, Cazadores та Grey Goose.

Нагадаємо, раніше заміж вийшла чергова дочка султана Брунея Хассанала Болкіаха. Вартість урочистості невідома, але вона була по-королівськи пишною.