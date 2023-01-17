Дочка султана Брунея вийшла заміж за власного кузена

Весілля пройшло з королівським розмахом: сукня нареченої була усипана стразами, а букет виготовили з дорогоцінного каміння.

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Султан Брунея, Хассанал Болкіах, один із найбагатших людей світу, видав заміж чергову дочку. Всього у султана не менше 12 дітей, так що весілля у Брунеї трапляються часто. Цього разу заміж вийшла принцеса Азема Німатул Болкіах. Її обранцем став її двоюрідний брат, принц Хаджі Джефрі Болкіах, один із синів молодшого брата султана Брунея — скандального принца Джефрі. Про це пише Hype.

Хоч в ісламі і не вітаються настільки близькі шлюби, але вони і не заборонені. Тож весілля пройшло з притаманним Брунею розмахом.

[ + – ] Принцеса Азема Німатул Болкіах вийшла заміж за кузена Фото: Instagram tmski

[ + – ] Принц Матін разом із сестрою на її весіллі Фото: Instagram tmski

Фото з весілля показав один із найзавидніших наречених світу, принц Абдул Матін, підписавши їх: "Я так радий за мою старшу сестру".

Принцеса Азема Німатул Болкіах народилася 26 вересня 1984 року. Вона восьма дитина султана Хассанала Болкіаха від його колишньої другої дружини Хаджі Маріам.

Як і більшість членів сім'ї султана, вона захоплюється поло і навіть грала за збірну на Іграх Південно-Східної Азії 2017 року в Куала-Лумпурі. Її команда завершила турнір із бронзовою медаллю.

У 2021 році, принцеса Азема була серед десяти спортивних послів, обраних для просування ґендерної рівності перед Олімпійськими іграми в Токіо у 2020 році.

Про її нареченого відомо мало. Принц Хаджі любить поло і дуже багатий.

[ + – ] Принц Матін, принцеса Азема Німатул Болкіах, принц Хаджі Джефрі Болкіах та Аніша Іса-Калебіч Фото: Instagram tmski

Весілля пройшло відповідно до брунейських звичаїв і з королівською розкішшю. Принцеса змінила кілька суконь. Одне з яких було усипане коштовним камінням та доповнено тіарою із діамантів. А друге, у національному стилі, доповнювали масивні золоті прикраси: корона, браслети та сережки.

Був і обов'язковий атрибут кожної нареченої весілля члена брунейської правлячої родини: букет із золота та дорогоцінного каміння та посипані діамантами туфельки.

На весіллі було кілька сотень гостей, зокрема представники іноземних держав.

А поряд із завидним нареченим принцом Матіном була помічена його давня подруга, Аніша Іса-Калебіч, дочка високопоставленого брунейського чиновника, яку багато хто пророкує йому за дружину.

Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski

Нагадаємо, раніше султан Брунея вже видавав заміж ще одну зі своїх дочок. Весілля було розкішним, а після церемонії молодята каталися на золотому автомобілі.

А Фокус докладно розповідав про все, що відомо про 76-річного султана Брунея та його нечуване багатство. Він володіє найбільшою у світі колекцією автомобілів, а також побудував найбільший палац у світі, званий Нурул-Іман (Палац віри та світла).

Він любить грати в поло, був другом покійної королеви Єлизавети і донедавна залишався досить загадковою персоною, поки його молодший брат, принц Джефрі, не "прославився" секс-скандалами та фінансовими махінаціями. Виявилося, що Джефрі містить цілий гарем із красунь зі всього світу і витрачає на них величезні гроші. А офіційних дружин мав п'ять.