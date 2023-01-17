Дочь султана Брунея вышла замуж за собственного кузена

Свадьба прошла с королевским размахом: платье невесты было усыпано стразами, а букет изготовили из драгоценных камней.

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Султан Брунея, Хассанал Болкиах, один из самых богатых людей мира, выдал замуж очередную дочь. Всего у султана не менее 12 детей, так что свадьбы в Брунее случаются часто. В этот раз замуж вышла принцесса Азема Ниматул Болкиах. Ее избранником стал ее двоюродный брат, принц Хаджи Джефри Болкиах, один из сыновей младшего брата султана Брунея – скандального принца Джефри. Об этом пишет Hype.

Хоть в исламе и не приветствуются настолько близкородственные браки, но они и не запрещены. Так что свадьба прошла с присущим Брунею размахом.

[ + – ] Принцесса Азема Ниматул Болкиах вышла замуж за кузена Фото: Instagram tmski

[ + – ] Принц Матин вместе с сестрой на ее свадьбе Фото: Instagram tmski

Фото со свадьбы показала один из самых завидных женихов мира, принц Абдул Матин, подписав их: "Я так рад за мою старшую сестру".

Принцесса Азема Ниматул Болкиах родилась 26 сентября 1984 года. Она восьмой ребенок султана Хассанала Болкиаха от его бывшей второй жены Хаджи Мариам.

Как большинство членов семьи султана, она увлекается поло и даже играла за сборную на Играх Юго-Восточной Азии 2017 года в Куала-Лумпуре. Ее команда завершила турнир с бронзовой медлью.

В 2021 году, принцесса Азема была среди десяти спортивных послов, выбранных для продвижения гендерного равенства перед Олимпийскими играми в Токио в 2020 году.

Про ее жениха известно мало. Принц Хаджи любит поло и очень богат.

[ + – ] Принц Матин, принцесса Азема Ниматул Болкиах, принц Хаджи Джефри Болкиах и Аниша Иса-Калебич Фото: Instagram tmski

Свадьба прошла в соответствии с брунейскими обычаями и с королевской роскошью. Принцесса сменила несколько платьев. Одно из которых было усыпано драгоценными камнями и дополнено тиаров из бриллиантов. А второе, в национальном стиле, дополняли массивные золотые украшения: корона, браслеты и серьги.

Был и обязательный атрибут каждой невесты свадьбы члена брунейской правящей семьи: букет из золота и драгоценных камней и усыпанные бриллиантами туфельки.

На свадьбе было несколько сотен гостей, в том числе и представители иностранных государств.

А рядом с завидным женихом принцем Матином была замечена его давняя подруга, Аниша Иса-Калебич, дочь высокопоставленного брунейского чиновника, которую многие пророчат ему в жены.

Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski

Напомним, ранее султан Брунея уже выдавал замуж еще одну из своих дочерей. Свадьба была роскошной, а после церемонии молодожены катались на золотом автомобиле.

А Фокус подробно рассказывал обо всем, что известно о 76-летнем султане Брунея и его баснословном богатстве. Он владеет крупнейшей в мире коллекцией автомобилей, а также построил самый большой дворец в мире, называемый Нурул-Иман (Дворец веры и света).

Он любит играть в поло, был другом покойной королевы Елизаветы и до недавнего времени оставался довольно загадочной персоной, пока его младший брат, принц Джефри не "прославился" секс-скандалами и финансовыми махинациями. Оказалось, что Джефри содержит целый гарем из красавиц со всего мира и тратит на них огромные деньги. А официальных жен у него было пять.