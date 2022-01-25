Бриллиантовые туфли и золотой букет. Султан Брунея выдал замуж еще одну дочь

36-летняя принцесса Фадзилла вышла замуж за загадочного бойфренда

В Брунее целую неделю отмечали свадьбу еще одной из дочерей султана Хассанала Болкиаха. 36-летняя принцесса Фадзилла Любабул вышла замуж за своего возлюбленного Аванга Абдуллу Набиля Махмуда Аль-Хашими, про которого известно лишь то, что он очень хорош собой и влюблен в принцессу. Снимки шикарной свадьбы, во время которой принцесса меняла наряды и украшения, появились в Instagram ее брата, принца Абдула Матина.

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Примечательно, но принцесса, меняя наряды, выбирала платья более европейского фасона, нежели те, в которых выходили замуж ее сестры. Обычно члены султанской семьи Брунея женятся в национальных костюмах, богато украшенных драгоценными камнями и золотом.

Фото: Instagram tmski

Но выбрав модное платье, принцесса дополнила его массивными украшениями, туфлями, усыпанными бриллиантами и золотым букетом.

Принцесса Фадзилла – дочь 75-летнего султана Брунея Хассанала Болкиаха и его второй жены, бывшей стюардессы Мариам Абдул Азиз. Принцесса закончила Кингстонский университет, является девятой из 12 детей султана, обожает нетбол и занимает пост капитана национальной сборной, а также борется за реформы в здравоохранении.

Про ее мужа неизвестно ничего. Лишь один из брунейских журналов вскользь упомянул о нем, назвав "красивым иностранцем".

[ + – ] Свадьба брунейской принцессы Фадзиллы Любабул Фото: Instagram tmski [ + – ] Свадьба брунейской принцессы Фадзиллы Любабул Фото: Instagram tmski

Свадебные торжества начались еще 16 января с церемонии, на которой султан официально благословил молодоженов. Религиозная часть бракосочетания состоялась в прошлый четверг.

На церемонии, состоявшейся в мечети Омара Али Сайфуддиена, жених произносил свои клятвы перед мужчинами из султанской семьи, включая султана, который выступал в качестве представителя своей дочери на свадьбе. Церемония была отмечена салютом из 17 орудий.

На накануне торжества продолжились в большом позолоченном зале султанского дворца. Причем, позолоченный – это не фигура речи. Стены зала и двери покрыты золотом, а в ковер вплетены золоты нити.

Фото: Instagram tmski

Фото: Instagram tmski

[ + – ] Свадьба брунейской принцессы Фадзиллы Любабул Фото: Instagram tmski

На церемонии невесту поддержал ее родной брат – 30-летний принц Абдул Матин, самый популярный холостяк султанской семьи и звезда соцсетей.

У них также есть сестра Аземах Ниматул Болкиах, 37 лет, а брат, принц Азим, звезда вечеринок и голливудский продюсер, скончался в 2020 году в возрасте 38 лет.

Напомним, ранее Фокус разбирался, кто есть кто в семье султана Болкиаха, который владеет колоссальным состоянием, огромной коллекцией суперкаров и огромным дворцом.