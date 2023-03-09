Наследница бренда Bacardi устроила роскошную трехдневную свадьбу

Роскошное торжество обошлось в 4 миллиона долларов и прошло в Disney World.

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Наследница знаменитого алкогольного бренда Bacardi, 29-летняя Эрика Васкес-Бакарди вышла замуж за 32-летнего игрока в софтбол Джоуи Деприст-Каппарелли на этой неделе. Мать Эрики – Хильда, праправнучка основателя Bacardi Дона Факундо, не поскупилась и устроила для дочери роскошную сказочную свадьбу. Об этом пишет People.

Место проведения свадьбы превратилось в "причудливый" лес и собрало 300 гостей. Трехдневная свадьба прошла в Disney World в Орландо, штат Флорида на курорте Four Seasons.

Знаменитый организатор свадеб Дэвид Тутера и его команда превратили бальный зал курорта Palm в "волшебный лес". Все было украшено в зеленых и сиреневых тонах. А подружки невесты надели платья лавандового оттенка. Стены и банкетные столы украшали букеты французских тюльпанов, дельфиниума и роз. А витражи, украшенные глициниями, служили фоном для свадебной церемонии.

Джоуи Деприст-Каппарелли и Эрика Васкес-Бакарди

Даже многоярусный торт украшали сиреневые цветы и бабочки.

Эрика шла по проходу в платье от Galia Lahav. Ранее в платье от этого же бренда выходила замуж модель Дафна Гроенвельд. А также Настя Каменских и Ксения Собчак. Наряды этого израильского бренда очень любит Дженнифер Лопес.

Развлекали гостей обладательница премии "Грэмми" скрипачка Мири Бен Ари и номинантка "Тони" и "Грэмми" Шошана.

После церемонии гостей угощали напитками и закусками: мини-бри с инжирным джемом и миндалем, молодым картофелем со сметаной и говядиной Веллингтон с мармеладом из красного лука.

Завершали трапезу мини-десерты, макаруны и цветочные капкейки. Свадебный торт создал знаменитый шеф-кондитер Рабии Сабер, состоящий из ванильного и шоколадного ярусов с Bacardi и Crème Anglais.

А коктейли, конечно, готовили из напитков бренда Bacardi.

Одним из гостей на потрясающей свадьбе был популярный ютубер Зейн Хиджази, который рассказал, что свадьба напоминала фестиваль Коачеллу, а танцпол был подсвечен таким образом, что создавалось впечатление будто гости танцуют на поверхности озера.

Избранником Эрики стал спортсмен Джоуи Деприст-Каппарелли Фото: people

Напомним, в 2016 году объем продаж Bacardi, крупнейшей в мире частной компании по производству спиртных напитков, составил около 4,6 миллиарда долларов.

Компания принадлежит семье на протяжении семи поколений с момента ее основания в 1862 году Доном Факундо Бакарди Массо в Сантьяго-де-Куба. После 1960 года, когда революционное правительство конфисковало без всякой компенсации все активы компании на Кубе, Bacardi продолжает свою деятельность в четырех других странах: США, Мексика, Пуэрто-Рико и Багамы, со временем открыв компании и в других странах. Но здание штаб-квартиры бренда, построенное в стиле ар-деко, было и остается одним их самых красивых и больших в Гаване.

Компании также принадлежат такие бренды, как D'usse, Bombay, Cazadores и Grey Goose.

Напомним, ранее замуж вышла очередная дочь султана Брунея Хассанала Болкиаха. Стоимость торжества неизвестна, но оно было по-королевски пышным.