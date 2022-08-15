Известная модель Дафна Гроенвельд показала фото с роскошной свадьбы

Пара поженилась еще в июне, но снимки опубликовали только сейчас.

Одна из самых узнаваемых нидерландских моделей — 27-летняя Дафна Гроенвельд — вышла замуж за специалиста элитной недвижимости Джастина Хопфуда еще в июне. Тогда фотографии с их роскошной свадьбы в особняке во Флоренции появились в Instagram не менее знаменитых гостей, среди которых были топ-модели Тейлор Хилл и беременная Роми Стрейд — одна из "ангелов" Victoria’s Secret.

Недавно Дафна сама опубликовала снимки торжества. Как видно на фото, свадьба топ-модели достойна похвалы.

Как пишет журнал Vogue, Дафна вышла замуж в шикарном платье от Гали Лахав. Она попросила своего друга-стилиста Филиппа Утера помочь ей найти подходящий образ, и именно он посоветовал дизайнера. По словам топ-модели, Галя нарисовала эскиз, в который она влюбилась с первого взгляда.

Свадебное платье Дафна дополнила драгоценностями от Boucheron и туфлями от Gianvito Rossi.

Подружки невесты примерили шелковые платья Galia Lahav цвета шалфея, сшитые на заказ. Каждая подружка невесты выбрала свой любимый силуэт.

Дафна рассказала, что после короткой церемонии гости ужинали под звуки живой музыки, а затем танцевали до утра.

Также топ-модель призналась, что познакомилась с Джастином Хопвудом в 2012 году, случайно столкнувшись с ним в магазине Whole Foods в Нью-Йорке. После первой встречи они продолжали видеться друг с другом на разных мероприятиях, так как общались с одними и теми же людьми, и в конце концов решили пойти на первое свидание в 2016 году.

Напомним, Дафна Гроенвельд является лучшей голландской моделью и входит в число 50 самых лучших моделей в мире. Она попала в мир подиумов случайно. В 2010 году ее заметил модельный агент, который искал девушек с необычной внешностью. Он предложил Дафне подумать о модельной карьере. Девушка дебютировала на Неделе моды в Милане, а в 2011 году стала лучшей нидерландской модели на конкурсе Marie Claire Netherlands Fashion Awards.

Фокус ранее писал о том, что Борис и Кэрри Джонсон отпраздновали пышную свадьбу через 14 месяцев после венчания.